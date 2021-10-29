Почему с гречкой и овсянкой стоит быть осторожнее: всем ли можно есть каши

Любимой многими овсянкой в хлопьях увлекаться не стоит, лучше есть каши из необработанных круп / Фото: freepik.com

Крупы очень важны для нашего рациона, но есть несколько нюансов, которые важно учесть при употреблении каш. Какие каши самые полезные, могут ли каши вызвать аллергию и что еще нужно знать про крупы – разбираемся с диетологами.

Чем каши могут навредить, разве они не полезны?

Каша безусловно важный компонент нашего рациона, но есть нюансы, отмечает диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель "Диет-центра здорового питания доктора Куща" Александр Кущ.

Реклама

Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Например, в овсяной каше очень много фитиновой кислоты, которая блокирует усвоение кальция. Поэтому при остеопорозе и других проблемах подобного плана овсянка не рекомендуется. Ее следует заменить другой кашей. В кашах также есть потенциальные аллергены, например белок глеадин, пшеничный белок, который не подходит для людей, не усваивающих глютен (люди с целиакией). Но таких людей 3-4 процента.

Аллергию на кашу легко вычислить, если провести специальный аллерготест, анализ же иммуноглобулина G на такой тип аллергической реакции не укажет. Поэтому важно различать истинные аллергические реакции от псевдоаллергии. Относительно детей, если у ребенка есть признаки аллергии, то тоже важно сделать аллерготест, перед тем как давать ребенку каши. Детям вообще давайте в прикорме не овсянку, не гречку, а рис – он наименее аллергенен.

Реклама

Как же калорийность риса и других каш, какие самые полезные?

Если вы следите за количеством употребляемых калорий или стремитесь похудеть, то обращайте внимание на гликемический индекс. Это способность углеводов (а каши – это углеводы) поднимать уровень сахара в крови. Есть очень калорийные каши, например, гречка, которую считают диетическим продуктом. Но она по калорийности превосходит картофель.

Гречку считают диетическим продуктом, но она не менее калорийнее, чем картофель / Фото: Depositphotos

Гречка, сорт ядрица, не рекомендован людям с воспалительными процессами в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), поскольку очень жесткие ее частицы могут травмировать слизистую кишечника. В Европе гречку вообще не едят, выращивают эту крупу в основном для того, чтобы создать условия опыления пчелами. Но гречка хороша по содержанию микроэлементов, в ней много железа.

Реклама

Самая универсальная крупа – пшеничная, из нее делают кус-кус, булгур и другие популярные каши. Овсянка полезна цельнозерновая, а в хлопьях, которые многие любят готовить на завтрак, как раз нет. Поскольку при таком способе обработки крупы погибает клетчатка и все полезные микроэлементы. Кукурузная крупа тоже отличный продукт, но в ней очень мало витамина В.

В чем еще польза каш для здоровья?

Каши полезны для похудения и поддержания веса в норме. Удивлены? Не удивляйтесь: диетолог Олеся Добрянская отмечает, что высвобождение глюкозы из круп происходит медленно (поэтому углеводы, которыми богаты крупы называют медленные или сложные).

Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

Соответственно, процесс жироотложения, если вы едите медленные углеводы – то есть каши, тоже замедлен. Также каши богаты магнием и витаминами группы В, поэтому они – отличное антистресс-питание. И, конечно еже, каши – это антистресс-питание: потому что крупы содержат магний и витамины группы В, которые помогают бороться со стрессом. И важный момент: в крупах содержится клетчатка, которая важна для нормальной работы кишечника, потому что является хорошей профилактикой запоров.

А как правильно готовить и есть каши?

Чтобы каши не надоедали, стоит готовить разные крупы: но гречку, как и другие каши лучше "томить", тогда полезные вещества сохранятся. Самый полезный способ, подчеркивает Александр Кущ – готовить гречку с кефиром или йогуртом (заливаем крупу кефиром на ночь).

Можно на воде – это диетический вариант, а вот каши с медом или маслом способствуют набору лишнего веса. Поэтому если следите за фигурой, то лучше готовить каши на воде, без соли, можно со специями. Олеся Добрянская советует лайф-хак: чтобы тратить на приготовление каш меньше времени, просто выберите наиболее удобный для вас способ: можно варить в мультиварке, а можно в кастрюле. Или вообще запаривать в термосе, даже литровой банке на ночь, главное это делать.

Каши лучше "томить", заливая на ночь кефиром или водой, а не долго варить на огне / Фото: Сегодня

Вечером можно промыть крупу засыпать в мультиварку или кастрюлю, залить водой в пропорции ½ и оставить на ночь. Утром вы увидите, как каша набухла: включите мультиварку на 15 минут, для цельнозерновой крупы – может понадобиться чуть больше времени.

Каши можно есть не только на завтрак, но и на ужин. Кушайте каши по принципу правила тарелки: половину ее должны занимать салат или овощи, четверть – основной продукт (мясо, рыба, птица) и еще четверть – гарнир (в данном случае – каша).

Напомним, что полезнее те крупы, где указано более длительное время приготовления: значит, такая крупа меньше переработана. Каши-минутки, манка, гранола с сахаром или фитнес-овсянка и другие максимально обработанные каши – наименее полезны.. Их никто вам не запрещает есть, но помните, что не стоит ставить такие каши в приоритет. Да и вообще каши – это продукт далеко не главный на вашем столе, сочетать их хорошо с овощами, рыбой, нежирным мясом, фруктами, сыром, орехами.

Также ранее мы писали, стоит ли вообще отказываться от глютена.