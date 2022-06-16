Почему мужчина изменяет – оценка психолога

Увы, измены во время войны происходят, а справиться с соблазном на расстоянии поможет сила воли / Фото: unsplash.com, freepik.com

Многие пары были вынуждены временно расстаться из-за войны с Россией. Будучи далеко друг от друга, сложно поддерживать верность. Как справиться с ревностью, особенно когда вы на расстоянии, и почему партнеры изменяют, рассказала психолог Елена Адамова.



Вынужденная разлука на время войны – очень кризисная ситуация для пары, ведь в мирное время все происходит по-другому. Независимо, где находится ваш партнер/партнерша, пары сталкиваются со стрессовыми ситуациями, которые еще больше усложняют отношения. Что это за ситуации?

Нахождение в зоне боевых действий, что погружает человека в постоянный стресс, страх и боль.

Вынужденный переезд в другую страну и непонимание, когда же наконец можно вернуться в родной дом.

Рутина, работа, помощь другим, что тоже держит в постоянном нервном напряжении.

В таких условиях может возникнуть как вспышка сексуального увлечения кем-то другим, так и вполне "безопасный" флирт, порождающий эмоциональную вовлеченность в другого человека. И возникает иллюзия того, что вот это та самая, "настоящая" любовь, особенно на фоне угасающих отношений или отсутствия сексуальной близости.

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Если партнер или партнерша, которые далеко, постоянно предъявляют претензии: "Почему ты не пишешь?", то избежать искушения и не изменять – сложнее / Фото: freepik.com

А если к тому же партнер или партнерша, находясь далеко, постоянно предъявляют претензии: "Почему ты не пишешь?", "Где ты и что ты?", "У нас здесь война, а ты не приезжаешь"... то желание открыться кому-то другому возникает еще сильнее.

Измены в такой ситуации приводят к еще большему стрессу, выбросу адреналина, а то и погружению в депрессивное состояние. Поэтому если вы сейчас в разлуке, не вовлекайтесь в такие ситуации и не давайте себе шанса даже, казалось бы, на "невинный флирт", если вы все еще остаетесь парой и не приняли решения расстаться, не обсудили это. Потому что на фоне эмоционального всплеска, который будет усилителем чувств и эмоций, может показаться, что вы нашли новую любовь. А на самом деле это далеко от реальности.

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