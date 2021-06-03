Причина смерти папы, об экс-супруге Позитива и еще одной своей свадьбе – 6 откровений Каменских из нового интервью

Настя Каменских в новом своем интервью рассказала о детстве, почему умер ее папа и как она относится к негативным комментариям

Певица Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских часто делится подробностями своей жизни. Кажется, будто бы уже все о ней известно. В новом интервью YouTube-каналу Dorotye певица поделилась откровениями, о которых ранее не говорила.

Почему родители ее не хвалили

"У меня были очень строгие родители. У меня как такого детства не было. Я все время ходила на какие-то кружки: балет, танцы, хор, пианино. Из-за того, что меня не хвалили и все время было ощущение будто бы ты не достаралась, не допела, не дотанцевала. Это очень тяжело. Когда я спросила у мамы, почему она так строго относилась, она ответила: "Ты настолько была талантливым ребенком, тебя настолько все хвалили, но ты была такой лентяйкой, что если бы еще я хвалила, ты бы вообще ничего не делала".

Настя Каменских с мамой / Фото: instagram.com/kamenskux

О смерти папы и почему не смогла с ним попрощаться

"Он ушел не от "короны". Просто сейчас все спрашивают. И к счастью, что он ушел сам. Он был уже в возрасте. Это уже от старости...".

"Честно признаюсь, я так и не смогла зайти в то место, где прощаются. Я просто запомнила его таким, и когда мы приехали в это место ужасное... Я просто не хочу запоминать своего близкого человека именно таким. Считаю, что нужно запоминать сияющим, живым".

Настя Каменских с отцом Алексеем / Фото: instagram.com/kamenskux

О хейтерах

"Меня лично они не цепляют. Я себе худший комментатор. Я так себя бичую. Я так к себе строга и не один человек с этой Настей, которая внутри, не сравнится. Не реагирую на это. Я понимаю, что это люди что-то себе пишут – что в себе не любят".

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"Они такие же веселые, добрые. Как Леша меня подкалывает, так и Юрчик подкалывает Катю. Такая же семья, и как все со своими проблемами. Просто мы видим образы. Если у нас всех получается, собираемся на выходных, особенно в летний период".

Свадьба Потапа и Насти Каменских / Фото: instagram.com/kosadcha

О своей лучшей подруге Ане Андрийчук и ее разводе с Позитивом



"Это их жизнь, их история. Естественно я знала. Я очень близка с Аней. Она прям настоящий друг. Таких людей сейчас редко когда встретишь. Аня переживала, как любая женщина. Это тяжело, это пустота. Есть определенный этап в жизни, когда ты живешь-живешь, а потом тебе надо перевернуть страницу и нарисовать себе новый этап в жизни. Поэтому это был сложный период в жизни. Поддерживала любовью. Мы очень часто разговариваем – по шесть, семь раз на день. Что такое поддержка? Это общение".

Настя Каменских и Аня Андрийчук / Фото: instagram.com/kamenskux

О планах сыграть еще одну свадьбу с Потапом

"Если бы не пандемия, мы бы все свои годовщины праздновали как свадьбу. Леша говорит: "Я опять хочу, чтобы надела белое платье и я бы нарядился. Я бы хотел много гостей". Мы будем так делать. Просто сейчас в мире такая ситуация – пандемия, куда куча гостей. Мы дождемся этого момента, когда это все-таки произойдет и мы опять сделаем свадьбу".

Смотрите интервью Насти Каменских для YouTube-канала Dorotye:

Ранее Настя Каменских призналась, какие у нее на самом деле отношения с сыном Потапа.