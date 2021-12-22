Почему на Новый год 2022 едят мандарины и в чем польза этих цитрусов

Мандарины на Новый год 2022 едят по старой традиции и от этих цитрусов действительно есть польза / Фото: freepik.com

Именно мандарины, а не бананы или, например, ассоциируются у нас с Новым годом. Традиция есть мандарины перед новогодними праздниками возникла давно: насколько они полезны, подсказала наш постоянный эксперт, диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

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Почему мандарины – атрибут Нового года?

По одной из версий, традицию в Новый год есть и дарить мандарины к нам "занесло" из древнего Китая. Якобы мандарин – символ достатка и материального благополучия. Хотя это всего лишь версия из просторов интернета.

Более приземленная, но близкая к постсоветской реальности версия – традиция класть мандарины в подарки и подавать к столу "родилась" из советского дефицита. Кто застал времена Советского союза, тот помнит, что в магазинах и даже на рынках, да еще зимой, фруктов было днем с огнем не сыскать.

Традиция класть мандарины в подарки и подавать к столу на Новый год "родилась" из советского дефицита / Фото: freepik.com

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Импорт продуктов "советы" не признавали, а мандарины попадали на прилавки из Закавказья. Именно абхазские плоды созревали как раз к декабрю. Сейчас мы имеем возможность купить к новогоднему столу практически любой фрукт, но привычка есть именно мандарины все еще осталась. Помимо внешней красоты и приятного запаха, мандарины довольно полезный цитрус.

Чем полезны мандарины для организма?

Мандарины, как и все цитрусовые – природный источник клетчатки, микроэлементов, витаминов, особенно важен в зимнее время витамин С. "Аскорбинка" обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают иммунным клеткам бороться с окислительным стрессом и инфекциями.

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Во время простуды и ОРВИ наш органом усиленно расходует витамин С, поэтому цитрусовые, в том числе и мандарины – природный и вкусный способ получения этого витамина.

Витамин С быстро разрушается при термической обработке, поэтому лучший способ есть мандарины не в виде варенья или джема, а в сыром виде или добавлять их дольки во фруктовые или овощные салаты.

Мандарины, как и все цитрусовые – природный источник клетчатки, микроэлементов, витаминов / Фото: freepik.com

Мандарины, как и остальные цитрусовые, могут вызывать аллергию, поэтому не нужно ними объедаться. Из-за довольно высокого содержания сахара мандарины не рекомендуются при сахарном диабете.

Также эти цитрусы, если их переесть, могут вызвать вздутие кишечника, метеоризм, а за счет фруктовой кислоты – вызвать раздражение слизистой желудка. Поэтому при обострении заболеваний органов пищеварения не стоит налегать на эти фрукты.

Как выбрать мандарины и сколько их можно есть?

Вообще не стоит съедать более, чем 2-3 мандаринки в день, даже если у вас нет проблем со здоровьем. Выбирая плоды, берите мандарины с однородной кожурой, без пятен, не подгнившие. Если мандарин слишком твердый или пересохший – не стоит такой брать.

Вообще не стоит съедать более, чем 2-3 мандаринки в день, даже если у вас нет проблем со здоровьем / Фото: freepik.com

Также стоит тщательно помыть кожицу мандарин перед едой. Поскольку коробки в которых перевозят мандарины, обрабатываются антисептиком, он попадает и на сами фрукты.

С осторожностью стоит давать как мандарины, так любые цитрусы детям до года или даже до трех лет. В случае проявления аллергической реакции (сыпь, зуд кожи, отечность слизистой рта) сразу же откажитесь от поедания мандарин, тем более не давайте их больше малышам и обратитесь к к специалисту.

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