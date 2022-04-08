Почему люди разводятся во время войны – мнение психолога

Развод во время войны - психолог назвала три важный фактора / Фото: Инстаграм, Коллаж: Сегодня

Единение и поддержка, казалось, – единственные вещи, которые помогают нам выстоять в эти тяжелые времена. Но, мы наблюдаем то, как многие люди расходятся. Новость о разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса всколыхнули украинский шоу-бизнес. Не успел угаснуть интерес к звездам, как рестораторы Миша и Даша Кацурины последовали тем же путем, а вчера и Полина Логунова объявила о расставании с Дмитрием Ступкой.

Почему люди расстаются во время войны? На этот вопрос Life Сегодня ответила психотерапевт, кандидат психологических наук, психолог Марина Диденко.

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На самом деле, расставание – это не трагедия. Кто-то расстается, а кто-то наоборот, женится. С начала войны в Украине уже более 15 тысяч пар заключили брак, – отметила психолог.

Марина Диденко рассказала, что, если у пары ранее были проблемы, то война их оголила. Мы на что-то обращали внимание, закрывали глаза на черты характера или поведение, все думали, что потом разберемся, откладывали решение ради детей и семьи, думали, что все притрется и сгладится.

Сейчас появилось понимание, что завтра может не наступить, человек задумывается, что важно жить сегодня, а не откладывая на потом. Поэтому люди принимают радикальные решения, – прокомментировала психолог.

Также во время войны проявляются наши ценности, а они есть основополагающими в партнерских отношениях. И сейчас люди могли увидеть, что их ценности с партнером кардинально отличаются.

Третьим фактором Диденко назвала стресс. Дело в том, что сейчас мы находимся на пике – раздражение, конфликты, виденье ситуации. Эти вещи также влияют на отношения и могут вызвать решение о разводе.

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