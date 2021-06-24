Почему кофе натощак – вреден и как его пить правильно

Привычка пить кофе натощак может не только влиять на ваше настроение, но и привести к гастриту. Как именно и когда правильно пить кофе – рассказала диетолог

Привычка пить кофе натощак может привести к проблемам с желудком / Фото: freepik.com

Многие из нас привыкли выпивать чашку кофе по утрам, чтобы взбодриться и настроиться на работу. А чашка ароматного напитка прямо в постель вообще считается романтическим жестом: между тем привычка лакомиться кофе на пустой желудок скорее вредна, чем полезна.

Помимо кофе, в эту горячую летнюю пору нас разогревают настоящие эмоции: ловите 10 свежих идей, как сделать ваше лето еще более незабываемым. Но все же, почему нельзя пить кофе натощак, как напиток вообще влияет на организм и как же все-таки правильно пить кофе? Об этом нам рассказала наш постоянный эксперт, психолог, диетолог консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

Пить кофе натощак – вредно, правда это или нет?

Чашка кофе натощак, особенно с утра действительно взбодрит нас на несколько минут, но в то же время ударит по кровеносной, нервной и пищеварительной системе. Первый удар примет на себя желудок: если он пустой, то кофе вызовет раздражение слизистой оболочки и стимулирует усиленную выработку соляной кислоты.

Особенно вредно пить кофе натощак при проблемах с пищеварением, хронических заболеваниях органов желудочно-кишечного такта (ЖКТ), почек, желчного пузыря.

Поэтому людям с такими проблемами категорически нельзя пить кофе на "голодный" желудок; да любому человеку, даже при здоровых органах ЖКТ лучше отказаться от этой привычки. Потому что в состав кофе также входит хлорогеновая кислота, а она достаточно агрессивно влияет на слизистую оболочку и помогает "подготовить почву" для развития гастрита, язвенной болезни желудка.

Некоторые люди пьют кофе натощак для похудения или перед кардио-тренировкми, что тоже большая ошибка. Вместо желанного похудения вы рискуете заработать гастрит и другие проблемы со здоровьем. Поэтому от привычки пить кофе натощак, да еще с сигаретой (здесь даже комментировать нечего – сигареты наносят непоправимый вред здоровью) следует отказаться.

Существует мнение, что кофе с молоком натощак менее вреден, поскольку молоко снижает его агрессивное воздействие на слизистую желудка. Снижает, но лишь немного, поэтому если вы пьете кофе с молоком ежедневно, то все же не стоит пить его натощак.

То, что кофе способен взбодрить именно с утра и именно натощак – распространенное заблуждение: как именно вы будете себя чувствовать после чашки кофе, зависит от его сорта, а также времени приема ароматного напитка.

Так, когда же лучше пить кофе и какого сорта?

В утреннее время, после пробуждения концентрация в организме кортизола, гормона стресса, возрастает. Этот гормон отвечает не только за эмоциональный фон, а также бдительность, внимание, регулирует работу многих органов и систем.

Натуральный молотый сваренный кофе – самый полезный / Фото: Инстаграм

Если вы привыкли пить с утра горький крепкий кофе сорта робуста, то способствуете еще большей выработке кортизола в организме. Чтобы кортизола вырабатывалось меньше, а серотонина, гормона радости и хорошего настроения – наоборот больше, рекомендуется пить кофе с низким содержанием кофеина, сваренный из зерен арабики.

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Как видите, от времени употребления кофе и его сорта зависит ваш эмоциональный фон. Но наиболее вреден для желудка и организма в целом любой растворимый кофе, гранулированный или порошковый, не важно. Поэтому если вы любите крепкий кофе, то лучше выпить чашечку сваренного натурального молотого эспрессо после обеда, примерно в 14-15 часов дня: в это время уровень кортизола в организме минимален.

А если все-таки хочется пить кофе именно по утрам?

Тогда не пейте кофе до завтрака, пейте после того, как поели: в идеале – через полтора часа, но хотя бы не менее, чем через 30 минут после принятия пищи. За это время "запустятся" процессы пищеварения, а хлорогеновая кислота уже не навредит слизистой оболочке желудка, а наоборот – повышение кислотности поспособствует скорейшему перевариванию пищи.

Если выпили кофе натощак, то нужно как можно скорее поесть / Фото: Depositphotos

Если все же вам пришлось выпить кофе на "голодный" желудок, то важно как можно скорее после этого поесть. Лучше всего подойдет каша или любое белковое блюдо, они помогут органам пищеварения и "погасят" кортизоловую бурю.

Напомним, что ранее мы писали, какие продукты плохо сочетаются с кофе.

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