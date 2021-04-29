Почему искусственные красители для пасхальных яиц опасны и чем их заменить

Химик назвала краситель, который вызывает рак и запрещен в США, Финляндии и Норвегии

Пасху нельзя представить без яиц и писанок! А как же сесть за стол и не посоревноваться, у кого крепче яйцо. Однако игры играми, но надо тщательно подойти к вопросу: "Как их сделать?" Ведь красители для окраски яиц могут быть очень опасными. Химик Алла Ищенко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, какую угрозу для жизни несут краски и как сделать фиолетовое, желтое и красное яйцо без использования искусственных красителей.

Чем опасны красители для яиц?

Пасхальные яйца лежат на каждом столе во время Пасхи. Самый легкий и быстрый способ сделать их с помощью краски, но безопасно ли это – рассказывает химик.

"На двух этикетках написано, что использование этих красителей опасно, так как может провоцировать гиперактивность у детей и ухудшение их внимания, – комментирует Алла Ищенко. – Наиболее опасными среди пищевых красителей есть те, в составе которых указано Е102, Е110, Е122 и Е124. Среди них мы можем выделить Е110, который является производным веществом, проявляет канцерогенные свойства, то есть может вызвать рак".

Мраморные пасхальные яйца / Фото: Pinterest

Какой краситель вызывает рак?

Вызвать рак может и краситель Е124, этот вообще запрещен в Соединенных Штатах Америки, Финляндии, Норвегии и еще в ряде стран. А как насчет остальных?

"Все пищевые красители, указанные на этикетках, вызывают аллергические проявления, сенсибилизации, могут проявлять свое негативное действие на желудочно-кишечный тракт", – отметила химик.

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Подтверждают такие угрозы для жизни и врачи.

Какие есть натуральные красители для яиц на Пасху / Фото: Unsplash

Какие красители для яиц безопасные?

Врачи рекомендуют красить пасхальные яйца с помощью натуральных красителей. В интернете можно встретить множество советов, чем покрасить яйца в разные цвета, вот несколько из наиболее действенных:

для получения зеленого цвета следует использовать шпинат,

для золотисто-желтого – куркуму,

для фиолетового – чернику,

для коричневого – кофе,

для красного – клюкву.

Крашенки удобно сушить на решетке / Фото: Pinterest

Как красить натуральными красителями?

Натуральные красители следует поместить в кастрюлю с холодной водой, выложить туда же яйца и добавить столовую ложку уксуса – он сделает цвет пасхальных яиц более насыщенным. Далее поставить кастрюлю на огонь и сварить яйца. А чтобы сделать узоры, нужно сначала прорисовать символы воском и только после этого погрузить яйца в раствор с натуральными красителями, но в таком случае уксус добавлять не стоит.

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