Победители Каннского кинофестиваля: 10 лучших фильмов за всю историю

В прошлом году крупнейший киносмотр мира – Каннский кинофестиваль был отменен из-за пандемии. Однако в этом году мероприятие пройдет в традиционном формате – с показами, красной дорожкой и нарядами кинозвезд

Кадр из фильма "Сладкая жизнь" / Фото: rogerebert.com

До Каннского кинофестиваля, в программу которого в этом году попал украинский фильм, осталось всего несколько недель. Киносмотр должен был состояться в мае, но был перенесен на 6 июля, но это даже хорошо, ведь у киноманов есть возможность погрузиться в мир лучших фильмов и классики кино.

Мы решили вспомнить самые яркие и знаковые фильмы за всю историю кинофестиваля, которые вам точно будет интересно посмотреть.

1. "Сладкая жизнь" (1960)

Кадр из фильма "Сладкая жизнь" / Фото: rogerebert.com

Тем, кто еще не знаком с работами легендарного Федерико Феллини, стоит начать как раз с этой картины. Сюжет разворачивается в Риме и рассказывает о популярном завсегдатае светских вечеринок – журналисте Марчелло, которого играет любимый актер режиссера – Марчелло Мастроянни. Он проводит ночи на вечеринках в окружении кинозвезд, собирая материал для своих колонок в модных изданиях. Его жизнь действительно можно назвать "сладкой": одну ночь он проводит с Маддаленой (Анук Эме), а другую – уже с Сильвией (Анита Экберг). Но на утро магия исчезает, и герой остается один с чувством опустошенности. Кстати, именно в "Сладкой жизни" впервые появляется такой термин, как "папарацци", который в итоге распространился по всему миру.

2. "Фотоувеличение" (1966)

Кадр из фильма "Фотоувеличение" / Фото: themoviedb.org

Бесспорно, один из лучших фильмов в истории Канн, а также один из знаковых фильмов режиссера Микеланджело Антониони. Безупречно снятый и атмосферный, но похожий на чей-то сон, фильм настолько пестрит многозначностью и загадочностью, что непривыкшие зрители могут воспринять его за абсурд. При всем этом мы рекомендуем хотя бы раз увидеть эту картину, которая выглядит очень стильной даже по современным меркам.

В центре сюжета Томас – успешный фотограф, который устал от утомительного употребления наркотиков и случайного секса. Жизнь Томаса внезапно меняется, когда он фотографирует предполагаемое убийство.

3. "Разговор" (1974)

Кадр из фильма "Разговор" / Фото: themoviedb.org

Режиссер фильма – двухкратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Фрэнсис Форд Коппола. Причем, в том году у него вышло сразу два фильма – этот и вторая часть "Крестного отца". И оба стали шедеврами.

В центре сюжета "Разговора" – Гарри Кол, который является мастером по подслушиванию разговоров. Гарри живет так, будто все в жизни является заговором: своей любовнице он не называет место работы, врет, что у него нет домашнего телефона и звонит из таксофона, а офис его вообще находится в углу заброшенного склада. Все это превращается в очень курьезную, но очень жуткую историю.

4. "Таксист" (1976)

Кадр из фильма "Таксист" / Фото: themoviedb.org

Актер Роберт Де Ниро в роли социопатичного таксиста в неонуарном триллере Мартина Скорсезе. Герой де Ниро – бывший ветеран войны во Въетнаме, который пытается справиться со своим одиночеством и бессонницей, работая в такси в Нью-Йорке. Он отрешен от мира, но не может не замечать "грязь" города: коррупцию, жестокость и бесчеловечность. Потрясенный увиденным, герой постепенно и сам начинает меняться.

5. "Апокалипсис сегодня" (1979)

"Апокалипсис сегодня" / Фото: пресс-служба

Действие культовой киноэпопеи Фрэнсиса Форда Копполы разворачивается в 1969 году, когда во Вьетнаме была война. Бывший капитан спецподразделения, ветеран войны Бенджамин Уиллард получает особое задание: разыскать в джунглях Камбоджи бывшего полковника, который во время одной из военных операций дезертировал. Бенджамина ждет длинное и опасное путешествие, в котором ему предстоит столкнуться с жестокостью войны и ее последствиями.

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6. "Весь этот джаз" (1979)

Фильм "Весь этот джаз" / Фото: themoviedb.org

Яркий и фееричный полуавтобиографический фильм рассказывает об эксцентричном хореографе Гидеоне (прототипом стал режиссер фильма Боб Фосс), который разрывается между Бродвеем и работой в Голливуде.

Привычная разгульная жизнь Гидеона круто меняется, когда ему ставят задачу – поставить новый мюзикл. Он работает с полной самоотдачей, но бешеный ритм и нездоровый образ жизни ставят его жизнь под угрозу смерти. Но Гидеона мало что может остановить. "Весь этот джаз" – необычный взгляд на жизнь и творчество одного из гениев.

7. "Пианино" (1993)

Кадр из фильма "Пианино" / Фото: themoviedb.org

Режиссер фильма – Джейн Кэмпион, которая до сих пор является единственной женщиной, которая получила главный приз на Каннском кинофестивале. В центре сюжета исторической драмы – немая вдова, которая приезжает из Шотландии в Новую Зеландию со своей дочкой. Героиня планирует выйти замуж за богатого землевладельца, но план рушится, когда она становится репетитором по фортепиано у брутального лесника и влюбляется в него.

8. "Тень воина" (1980)

"Тень воина" / Фото: themoviedb.org

Эпическая драма считается одной из главных кинолент классика кино, японского режиссера Акиры Куросавы. Его обожали не только сами киноманы и любители самурайских фильмов, но и такие легенды кино, как Фрэнсис Форд Коппола и Джордж Лукас. Они и выступили продюсерами этого фильма.

По сюжету, в 17 веке в Японии скрывают смерть феодала, один вид которого воодушевлял солдат. Его подменяют двойником, который на самом деле является мелким вором, но благодаря схожести с правителем его жизнь меняется.

9. "Древо жизни" (2011)

Брэд Питт и Джессика Честейн в фильме "Древо жизни" / Фото: themoviedb.org

В центре сюжета фильма Теренса Малика – жизнь 11-летнего Джека, одного из троих братьев. Мальчик воспринимает все происходящее как чудо, вдохновлен любовью и милосердием мамы, в то время как его отец является ее полной противоположностью и хочет показать сыну реалии жизни. Каждый из родителей Джека пытается убедить его в своей правоте и доказать правильность своего мировоззрения. Вскоре беззаботная и добрая реальность мальчика наполняется болью и страданиями, с которыми никогда ранее он еще не сталкивался.

10. "Паразиты" (2019)

Кадр из фильма "Паразиты" / Фото: themoviedb.org

История "Паразитов" разворачивается вокруг семьи четырех безработных, чья жизнь не сулит им радужных перспектив. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. С помощью сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошное поместье состоятельного бизнесмена. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнает об еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры. Режиссер описывает "Паразитов" как "комедию без клоунов и трагедию без воров".

По материалам Vogue.

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