Племянница Ротару и хоккеист Олег Петров празднуют свою первую годовщину – свадебные фото пары

Украинская певица Sonya Kay, тетей которой является София Ротару, показала ранее неопубликованные свадебные фото. Ровно год назад она расписалась со своим возлюбленным

Sonya Kay и Олег Петров / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Племянница певицы Софии Ротару Sonya Kay, которая прошлым летом сделала творческую паузу в карьере, показала семейные фото со своим супругом. Сегодня 30-летняя певица и ее избранник, хоккеист сборной Украины Олег Петров празднуют годовщину с момента создания их семьи – пара расписалась 7 июня. Как раз после их свадьбы в минувшем году Sonya Kay и ушла временно со сцены.

На фото, опубликованных в Instagram, Sonya Kay и Олег Петров позируют в свадебных образа. Фотограф заснял пару во время венчания, а также в шикарной локации – гостинице Fairmont в Киеве.

Sonya Kay и Олег Петров / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

"Сегодня год нашей семье! Я благодарю судьбу за то, что встретила тебя! Ты мое сердце, моя опора, ты мой лучший друг! Люблю тебя безумно!" – написала племянница Софии Ротару.

Sonya Kay и Олег Петров / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

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У племянницы Софии Ротару и ее избранника была не громкая свадьба. Несмотря на столь романтичный повод и грандиозные планы на 100 гостей, влюбленные решили устроить скромный праздник для себя и близких. Причиной тому стала трагедия в семье Sonya Kay – ее отец, Сергей Хлябич ушел из жизни всего за несколько месяцев до ее свадьбы.

Церемония все таки состоялась: племянница Ротару и ее избранник провели этот день в киевском отеле Fairmont, откуда открылся вид на Днепр и набережную. Сама София Ротару тоже, конечно же, была на мероприятии.

После свадьбы Sonya Kay сделала небольшой перерыв в карьере, но для того, чтобы подготовить для слушателей новый материал.

Смотрите в сюжете, сколько Sonya Kay и Олег Петров планировали потратить на свадьбу в прошлом году:

Напомним, что недавно внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко отпраздновала 20-летие со своим женихом из списка Forbes.