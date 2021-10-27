Планы на Хэллоуин в Киеве: 5 вечеринок, где будет страшно красиво / Фото: пресс-служба

Перед выбором ивента на Хэллоуин позаботьтесь об удачном костюме, который дополнит атмосферу праздника.

1 – "Краски Хэллоуина"

Музыкальный проект "КОЛО", который устраивает зажигательные вечеринки в Киеве и один из самых масштабных столичных фестивалей White Nights устроят вечеринку "Краски Хэллоуина". Гостей ждет зрелищное пати.

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Музыкальными сетами удивит итальянский электронщик FEDELE, который мастерски сочетает в своем творчестве техно и хаус с соулом, хип-хопом, r'n'b и диско. К нему присоединятся WEIZMAN, VOTUMA и OZ.O.

Вечеринка пройдет в ресторане BARVY, который получил награду Traveler&s Choice-2021 от Tripadvisor.

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Когда: 30 октября.

Где: в ресторане BARVY, ул. Мечникова, 3.

Вход: COVID FREE EVENT, первые 100 билетов – 500 грн.

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2 – "Carmen Бордель" в Osocor Residence

Как насчет легендарной любовной истории в новом, более пикантном и мистическом прочтении о ромке Карменсите и сержанта Хосе? В Osocor Residence на Хэллоуин переосмыслят их историю страстной любви, написанной Проспером Мериме. Более того — принять участие в постановке "Carmen Бордель" сможет каждый гость шоу.

Но посетить мероприятие смогут не все, ведь на страстное хореографическое пати пропустят всего 150 гостей.

Когда: 29 и 30 октября.

Где: Osocor Residence, ул. Виноградная, 2

Вход: 1000 грн, депозит – 1500 грн.

3 – "Деревья-призраки": Хэллоуин в Ботаническом саду

В Национальном ботаническом саду им. М. Гришко во второй раз празднуют Хэллоуин. В 2021-м организаторы удивят посетителей активностями и достопримечательностями с мистическим подтекстом. Как насчет хризантемовой выставки и экскурсии к тропикам в купольной оранжерее? А еще лекциях от экспертов по экологии, акустических концертах и выставки картин?

У гостей также будет возможность смастерить ботаническую экомаску из листьев и картона.

Когда: 30 и 31 октября.

Адрес: Национальный ботанический сад им. М. Гришко (ул. Тимирязевская, 1).

Вход: свободный.

4 – Halloween night: The Phantom of the Opera в Queen Kyiv

В "королевском" ночном клубе Киева гостей приглашают в таинственный мир "Призрака оперы". На перформансе по мотивам известной оперы Гастона Леру, создадут изысканную и в то же время гелловинскую атмосферу. На сцене будут удивлять талантливые участники шоу "Голос країни" и Cirque du Soleil.

Когда: 29 октября.

Где: в Queen Kyiv, Набережное шоссе, 25

5 – HALLOWEEN Bike Sabbath

Байкерский Хэллоуин с размахом обещают устроить в парке "Муромец". Сюда позовут на традиционный шабаш ведьм, оборотней, вампиров, зомби, привидений и других потусторонних существ на велосипедах.

Ночные гонки, страшные фонари Джека, веселые конкурсы и разнообразные вкусности — все это ждет велофанатов HALLOWEEN Bike Sabbath. Вы тоже среди них? Тогда не медлите и покупайте билеты, ведь количество участников шабаша ограничено.

Когда: 31 октября.

Где: парк "Муромец" (парк Дружбы народов).

Вход: от 100 грн.

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