Певицу МакSим пока не будут выводить из комы – представитель артистки

Ранее популярную российскую певицу МакSим госпитализировали с тяжелой пневмонией.Помощница артистки рассказала о ее состоянии сейчас

Певица МакSим находится в искусственной коме / Фото: instagram.com/maksimartist

Неделю назад российскую певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, ввели в искусственную кому. Врачи обнаружили, что у нее на 40% поражены легкие, при этом тест на COVID-19 – отрицательный. Как рассказал представитель артистки изданию kp.ru, несмотря на усилия врачей, прогресса в ее лечении не наблюдается.

"МакSим по-прежнему находится в медикаментозном сне. У нее состояние стабильное. Но о прогнозах вывода с ИВЛ пока рано говорить, потому что для этого должны быть улучшения. Показатели должны быть лучше", – поделилась помощница певицы новостями.

Певица МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Напомним, что певицу госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

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Возвращения МакSим домой ждут две ее дочки — 12-летняя Александра и 6-летняя Мария. Сейчас за девочками присматривают родственники и няни.

Напомним, что в 2019 году исполнительница хита "Знаешь ли ты" попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере. Некоторое время МакSим не общалась с журналистами, но осенью прошлого года снова начала выходить в свет.

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Ранее певица МакSим в одном из своих интервью призналась, что из-за серьезных проблем со здоровьем она потеряла третьего ребенка.