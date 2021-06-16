Певица МакSим с тяжелой пневмонией лежит в больнице: Поражение лёгких от 40 процентов

Певица МакSим не отменяла свой концерт , хоть и была простужена, однако после выступления была госпитализирована с 40-процентным поражением легких

Максим попала в больницу с воспалением легких / Фото: instagram.com/maksimartist

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, была госпитализирована после своего выступления. Оказалось, что 38-летняя звезда вышла на сцену с высокой температурой, но получив негативный результат теста на COVID-19, решила не отменять мероприятие. После этого состояние звезды ухудшилось и она была госпитализирована. По словам представительницы артистки, ей сейчас очень тяжело. При этом несколько тестов показали негативный результат.

Вчера в своем Instagram-аккаунте МакSим в деталях рассказала о происшедшем.

"Выступала я на сцене уже с температурой 39 градусов. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение лёгких от 40 процентов, подтверждённого теста на COVID-19 у меня нет, врачи говорят пневмония", – написала МакSим.

По новой информации от представительницы певицы, она сейчас в тяжелом состоянии.

"Она не на ИВЛ, но ей и мне очень тяжело. Это очень тяжелый вирус, очень", – сказала концертный директор певицы Маргарита Соколова, передает Telegram-канал "Звездач".

Известно, что сейчас артистке оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вакцинироваться звезда не успела.

Напомним, что в 2019 году исполнительница хита "Знаешь ли ты" попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере. Некоторое время МакSим не общалась с журналистами, но осенью прошлого года снова начала выходить в свет.

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