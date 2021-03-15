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Победившая онкологию Мика Ньютон сообщила о новом заболевании

Сегодня, 16:40

Артистка обратилась к врачам, так как думала, что заболела COVID-19

Украинская певица Мика Ньютон, которая рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием, заявила о новом недуге.

На своей странице в Instagram артистка написала, что недавно обращалась к врачам, так как почувствовала похожие на COVID-19 симптомы. Но это оказалось астмой.

"На этой неделе я почувствовала себя плохо и обратилась за неотложной помощью, потому что думала, что это COVID-19. Очень похожие симптомы, но это закончилось приступом астмы. Вот уже пару дней я лежу в постели без сил, потеряв голос, принимаю лекарства и пытаюсь почувствовать себя лучше", – поделилась Ньютон.

Скриншот: Instagram

Артистка, которая давно живет в США, призналась, что многие судят незнакомых людей по фото в соцсетях. Поэтому Мика не хотела бы, чтобы подписчики делали выводы о ее жизни только по кадрам из Instagram.

"Публикую этот снимок в гламурном платье, сделанный неделю назад. Не все, что вы видите в Instagram, является реальностью, и я сделаю все возможное, чтобы показать вам не только положительные стороны моей жизни, но и трудности", – написала Мика.

Напомним, Мика Ньютон впервые призналась, что ее родные тоже болели онкологией.

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мика ньютон
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