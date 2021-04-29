Петр Черный раскрыл, у кого из украинских звезд цыганская кровь

В новом выпуске "Зіркоманії" на телеканале "Украина" известный артист пожаловался на то, что многие видят цыган ворами и обманщиками и развеял популярные заблуждения о них

Заслуженный артист Украины, певец Петр Черный, машину которого пару лет назад обокрали, развеял популярные мифы о цыганах и рассекретил, у кого из украинских артистов есть цыганская кровь.

В новом выпске "Зіркоманії" в программе "Зірковий шлях" артист заявил, что со стереотипами о цыганах (ред. ромах – западная ветвь цыган) и "особенным" отношением к себе сталкивался с самого детства. Одним из самых популярных таких заблуждений было то, что все цыгане крадут и обманывают.

Петр Черный / Фото: instagram.com/petrcherny

"Когда мы в гости идем, то даже люди очень уважаемые смотрели, чтобы я ничего не украл и меня это очень обижало", – сказал Петр Черный.

Еще один популярный стереотип, которым в детстве бабушки пугали детей, что цыгане крадут детей.

"А стереотипы такие, что, к примеру – детей воровать, ну что это, это такая ерунда, нам своих нечем кормить", – шуточно ответил певец.

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Отдельная тема – цыганская одежда. Петр Черный отметил, что часто девушек, которые на улице идут в национальной цыганской одежде, многие обходят стороной. В то же время, когда в таком наряде пройдет модель на подиуме, как например на показах Dior, где модельеры вдохновлялись цыганской тематикой, общество это одобряет.

Но оказывается, что Петр Черный может быть не единственный цыган в украинском шоу-бизнесе. Артист уверен, что у певца Monatik цыганская кровь и видит это по стилю его песен.

MONATIK / Фото: пресс-служба

По словам Петра, при встрече Дима Монатик и сам признался в этом ему.

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