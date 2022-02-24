Первая медицинская помощь при ожогах: важно знать каждому

Первая медицинская помощь при ожогах / Фото: Depositphotos

Ожоги, к несчастью, могут случится с каждым. Тут, как и в любой другой непредвиденной ситуации, важно быстро среагировать и оказать первую медицинскую помощь при ожогах. И эти простые правила важно знать каждому для своей безопасности и людей, которые окажутся рядом.

Причиной ожога чаще всего оказывается кипяток, горячая посуда, пар, утюг или другая нагревающаяся бытовая техника. Как реагировать на ожоги и оказать первую медицинскую помощь, рассказал на своем сайте доктор Евгений Комаровский.

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Пожалуй, одним из самых важных положений оказания первой помощи является ее срочность: чем быстрее она подана, тем больше надежды на благоприятный исход.

Чтобы понимать, какую помощь оказать пострадавшему, важно знать, что ожоги бывают разные, соответственно и вид помощи – отличается.

Виды ожогов:

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Термические – вызванные огнем, паром, горячими предметами и веществами; Химические – кислотами и щелочами; Электрические – воздействием электрического тока или электрической дуги.

Ожоги также делятся на четыре степени поражения:

первая – покраснение и отек кожи;

вторая – водяные пузыри;

третья – омертвение кожи;

четвертая – обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей.

Первая медицинская помощь при ожогах / Фото: Depositphotos

Что категорически нельзя делать при ожогах

Существует целый список того, чего нельзя делать при ожогах. Ни при каких обстоятельствах не прокалывайте пузырь с жидкостью, не заклеивайте ожог пластырем и не пытайтесь отделить от кожи прилипший участок ткани, а лучше просто обрежьте ткань.

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Кроме того, нельзя обрабатывать ожог льдом, а также пользоваться при обработке ватой.

Нельзя смазывать ожог:

Молочными и кисломолочными продуктами: кефиром, сметаной, простоквашей

Маслом

Мочой

Спиртом или водкой

Йодом, перекисью или зеленкой

Как оказать первую медицинскую помощь при ожогах

При термических и электрических ожогах

Если ожог поразил небольшой участок кожи (первая и вторая степень), тогда необходимо наложить на освобожденный участок кожи стерильную повязку. Чтобы не произошло заражение, нужно избегать контакта руками обожженных участков кожи или, при возможности, смазать их мазями, жирами или маслами.

Если на обожженной коже появились пузыри, их нельзя вскрывать, ведь так можно легко содрать обожженную кожу и занести инфекцию.

В случае, если ожог большой – пострадавшего нужно завернуть в чистую простыню и создать ему покой до прибытия врача.

Если у пострадавшего обожженное лицо, тогда нужно закрыть его стерильной марлей, а при ожогах глаз – необходимо делать холодные примочки из раствора борной кислоты с расчета пол чайной ложки кислоты на стакан воды.

При химических ожогах

Когда происходит химический ожог, тогда необходимо понимать, что глубина повреждения тканей очень зависит от длительности воздействия химического вещества. А поэтому важно как можно скорее уменьшить концентрацию химического вещества и время его воздействия.

С этой целью пораженное место нужно срочно промыть большим количеством холодной воды в течение 15-20 минут. При этом вы должны понимать, что полностью смыть химическое вещество водой не удастся, поэтому пораженное место нужно обработать нейтрализующими растворами, которые накладывают в виде примочек или повязок.

Как оказать первую помощь при различных ожогах / Фото: Pexels

Если ожог кислотой – то нужно размешать одну чайную ложку питьевой соды в стакане воды.

Если ожог щелочью – необходимо размешать одну чайную ложку раствора борной кислоты на стакан воды или сделать слабый раствор уксусной кислоты – одна чайная ложка уксуса на стакан воды.

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