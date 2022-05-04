Переезд в США: что не так с программой Uniting for Ukraine для украинцев – рассказывает экспертка

Переезд в США / Фото: Pexels
США принимают обещанные 100 тыс. украинцев в рамках анонсированной Байденом программы Uniting for Ukraine. Переселенцы получают гуманитарный пароль (разрешение на въезд) сроком на 2 года с возможностью официально трудоустроиться. Чтобы воспользоваться программой, необходимо быть украинцем (или прямым родственником гражданина Украины) проживать в Украине до 11 февраля 2022 года и иметь действительный паспорт (дети могут быть вписаны в паспорт родителей). Но это не все! Детали программы шокировали эмиграционных консультантов и адвокатов. О 5 нюансах рассказала директор образовательно-эмиграционного центра Юлия Мартынюк.
Спойлер: программа Uniting for Ukraine – сложная, учитывая требования и оформление документов. Человеку без знания языка и без семьи или друзей в США будет сложно не только найти спонсора, но и подать необходимые документы.
1 – соответствие спонсора строгим финансовым требованиям
Программа Uniting for Ukraine предусматривает наличие спонсора для украинцев. Но в рамках этой программы используют слово, которое раньше не было употребляемым в подобных инициативах – supporter (оказывающий поддержку).
Спонсор в эмиграционных программах – резидент или гражданин США, который берет на себя все финансовые обязательства по переезду члена семьи в США на постоянное место жительства. Спонсор несет полную юридическую ответственность за непредоставление той финансовой поддержки, которая была обещана при подаче документов на воссоединение семьи, – отмечает Юлия Мартынюк.
В рамках программы Uniting for Ukraine использовано слово supporter, которое ассоциируется с более низким уровнем ответственности, но хлопот у него будет достаточно. Он должен:
- Соответствовать финансовым требованиям. Зарабатывать не менее 125% от федерального уровня бедности. Для каждого случая будет разная сумма, которую нужно рассчитать.
- Заполнить форму I-134 Declaration of Financial Support.
- Предоставить необходимые финансовые и налоговые документы для рассмотрения.
- Пройти проверку безопасности и соответствия финансовым требованиям.
- Взять на себя ответственность за украинцев, которым он оказывает поддержку.
Многие ли незнакомые люди захотят этим заниматься, чтобы помочь переселенцам? Не уверены. Очевидно, программа более актуальна для украинцев, у которых родственники или друзья живут в США, – отмечает Юлия Мартынюк.
2 – предъявление вакцинации от COVID-19, кори и полиомиелита украинцами
Если хотите попасть в США по программе Uniting for Ukraine, дайте подтверждение полученной хотя бы одной дозы вакцин против COVID-19, кори и полиомиелита.
Карта вакцинации, это последнее, о чем думали люди, убегая из-под обстрелов. Единственное решение при отсутствии сертификатов – сдача крови на антитела к этим болезням. Кроме этого, по приезду в США необходимо сделать скрининг легких на туберкулез (рентген), – отмечает Юлия Мартынюк.
3 – необходим действительный загранпаспорт
Канада, Великобритания и другие страны упростили правила подачи документов на программы защиты или въезда переселенцам из Украины. Они принимают их без загранпаспорта. Но не США! Одно из требований въезда в страну по программе Uniting for Ukraine – иметь действительный загранпаспорт.
Для украинцев, оставшихся без документов из-за военных действий, отсутствие паспорта является причиной невыезда в США. Исключением являются дети, которые вклеены в паспорт родителей и не нуждаются в загранпаспорте.
4 – украинцы не смогут сразу работать в США
В рамках программы Uniting for Ukraine украинцам не предоставляют автоматическое право на работу. Желающим работать необходимо подать заявку I-765 и ждать одобрения. Представление платное – $410. Ожидают подтверждения не менее 6 месяцев.
Обычно рассматривают заявку на трудоустройство более 6 месяцев. Если инициативы об ускорении разбирательства для украинцев не будет, то официального подтверждения в США будете ждать долго, – отмечает Юлия Мартынюк.
5 – программа Uniting for Ukraine не предусматривает получение резидентства
Программа позволяет проживать в США до 2-х лет в условно гостевом статусе. Почему "гостевом статусе"? Программа не является аргументом для возможного получения Green Card (резидентства) в США. Чтобы легально остаться в стране, нужна основа. Например, официальный брак с американским гражданином или гражданкой, переход на рабочую визу, инвестиции, предоставление рабочих мест и т.д.
Узнайте также о сложности в Париже для украинцев, и почему с французами почти невозможно договориться.