Переезд в США: что не так с программой Uniting for Ukraine для украинцев – рассказывает экспертка

Переезд в США / Фото: Pexels

США принимают обещанные 100 тыс. украинцев в рамках анонсированной Байденом программы Uniting for Ukraine. Переселенцы получают гуманитарный пароль (разрешение на въезд) сроком на 2 года с возможностью официально трудоустроиться. Чтобы воспользоваться программой, необходимо быть украинцем (или прямым родственником гражданина Украины) проживать в Украине до 11 февраля 2022 года и иметь действительный паспорт (дети могут быть вписаны в паспорт родителей). Но это не все! Детали программы шокировали эмиграционных консультантов и адвокатов. О 5 нюансах рассказала директор образовательно-эмиграционного центра Юлия Мартынюк.

Спойлер: программа Uniting for Ukraine – сложная, учитывая требования и оформление документов. Человеку без знания языка и без семьи или друзей в США будет сложно не только найти спонсора, но и подать необходимые документы.

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Директор образовательно-эмиграционного центра Юлия Мартынюк / Фото: пресс-служба

1 – соответствие спонсора строгим финансовым требованиям

Программа Uniting for Ukraine предусматривает наличие спонсора для украинцев. Но в рамках этой программы используют слово, которое раньше не было употребляемым в подобных инициативах – supporter (оказывающий поддержку).

Спонсор в эмиграционных программах – резидент или гражданин США, который берет на себя все финансовые обязательства по переезду члена семьи в США на постоянное место жительства. Спонсор несет полную юридическую ответственность за непредоставление той финансовой поддержки, которая была обещана при подаче документов на воссоединение семьи, – отмечает Юлия Мартынюк.

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В рамках программы Uniting for Ukraine использовано слово supporter, которое ассоциируется с более низким уровнем ответственности, но хлопот у него будет достаточно. Он должен:

Соответствовать финансовым требованиям. Зарабатывать не менее 125% от федерального уровня бедности. Для каждого случая будет разная сумма, которую нужно рассчитать.

Зарабатывать не менее 125% от федерального уровня бедности. Для каждого случая будет разная сумма, которую нужно рассчитать. Заполнить форму I-134 Declaration of Financial Support.

Предоставить необходимые финансовые и налоговые документы для рассмотрения.

для рассмотрения. Пройти проверку безопасности и соответствия финансовым требованиям.

и соответствия финансовым требованиям. Взять на себя ответственность за украинцев, которым он оказывает поддержку.

Многие ли незнакомые люди захотят этим заниматься, чтобы помочь переселенцам? Не уверены. Очевидно, программа более актуальна для украинцев, у которых родственники или друзья живут в США, – отмечает Юлия Мартынюк.

2 – предъявление вакцинации от COVID-19, кори и полиомиелита украинцами

Если хотите попасть в США по программе Uniting for Ukraine, дайте подтверждение полученной хотя бы одной дозы вакцин против COVID-19, кори и полиомиелита.

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Карта вакцинации, это последнее, о чем думали люди, убегая из-под обстрелов. Единственное решение при отсутствии сертификатов – сдача крови на антитела к этим болезням. Кроме этого, по приезду в США необходимо сделать скрининг легких на туберкулез (рентген), – отмечает Юлия Мартынюк.

3 – необходим действительный загранпаспорт

Канада, Великобритания и другие страны упростили правила подачи документов на программы защиты или въезда переселенцам из Украины. Они принимают их без загранпаспорта. Но не США! Одно из требований въезда в страну по программе Uniting for Ukraine – иметь действительный загранпаспорт.

Для украинцев, оставшихся без документов из-за военных действий, отсутствие паспорта является причиной невыезда в США. Исключением являются дети, которые вклеены в паспорт родителей и не нуждаются в загранпаспорте.

4 – украинцы не смогут сразу работать в США

В рамках программы Uniting for Ukraine украинцам не предоставляют автоматическое право на работу. Желающим работать необходимо подать заявку I-765 и ждать одобрения. Представление платное – $410. Ожидают подтверждения не менее 6 месяцев.

Обычно рассматривают заявку на трудоустройство более 6 месяцев. Если инициативы об ускорении разбирательства для украинцев не будет, то официального подтверждения в США будете ждать долго, – отмечает Юлия Мартынюк.

5 – программа Uniting for Ukraine не предусматривает получение резидентства

Программа позволяет проживать в США до 2-х лет в условно гостевом статусе. Почему "гостевом статусе"? Программа не является аргументом для возможного получения Green Card (резидентства) в США. Чтобы легально остаться в стране, нужна основа. Например, официальный брак с американским гражданином или гражданкой, переход на рабочую визу, инвестиции, предоставление рабочих мест и т.д.

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