Помним: кого модная индустрия потеряла в 2021 году

Кого потерял мир моды в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Подводя итоги года 2021, невозможно молчать о болезненных потерях, которые настигли мир и, в частности, индустрию моды. Как бы ни было больно, но давайте вспомним имена людей, покинувших нас навсегда.

Мы уже говорили о главных событиях в мире технологий, науки, спорта, моды и шоу-бизнеса в 2021 году. Было много открытий, радости и позитива. Но пришло время поговорить на тему, в которой трудно подобрать слова – кого уходящий год забрал с собой навсегда.

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Вирджил Абло

Смерть Вирджила Албо шокировала весь мир, как гром среди ясного неба. 41-летний основатель Off-White и креативный директор мужской одежды Louis Vuitton, также был архитектором и ди-джеем до того, как стал дизайнером. В свое время он нашел подход к моде с новой стороны. Его подъем на "Олимп" мировой индустрии моды определил процесс фэшн-истории 2010-х годов. Абло, начавший создавать одежду уличного стиля, безусловно открыл границы в ранее ограниченном бизнесе.

Дизайнеры, которые ушли из жизни в 2021 году: Вирджил Абло / Фото: instagram.com/virgilabloh

Альбер Эльбаз

Самый толерантный и человечный дизайнер в истории Альбер Эльбаз потряс мир своей смертью. Он родился в Марокко, но его детство прошло в Израиле. В свое время работал в Нью-Йорке у Джеффри Бина. Однажды Эльбаз переехал в Париж, где позже наполнил своей чувствительностью Guy Laroche, Yves Saint Laurent Rive Gauche и Lanvin. В начале 2021 года дизайнер запустил собственный бренд AZ Factory, о котором писали:

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Его уникальность началась с того, как он позиционировал свою роль как дизайнера: не как гений, выхватывающий высокие концепции с воздуха и диктующий их, а как союзник, вложивший все силы своего ремесла в жизнь.

Дизайнеры, которые ушли из жизни в 2021 году: Альбер Эльбаз / Фото: Инстаграм

Грейс Мирабелла

Совсем свежая утрата, в которую никак нельзя поверить. 23 декабря ушла из жизни бывший главный редактор американского Vogue. Она занимала должность до 1988 года. А свой творческий путь в 1960-х начала с того, что ассистировала Диане Вриланд. Но через какое-то время стала ее заместителем. К должности главного редактора Vogue US Мирабелла пришла в 1971 году.

Грейс Мирабелла в 1989 году / Фото: Vogue

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Эльза Перетти

Эльза Перетти стала широко известной благодаря своим украшениям в форме костей. Будучи моделью, в 1980-х годах Перетти покинула Нью-Йорк и поселилась в деревне Сан-Марти-Вель. А позже подписала контракт с Tiffany & Co., став одним из самых успешных ювелирных дизайнеров всех времен. Мы навсегда запомним ее цитату:

Я ненавижу этот безупречный, совершенно безупречный внешний вид, подобранный и подобранный. Стиль должен быть простым.

Эльза Перетти, Vogue, декабрь 1974 года / Фото: Vogue

Напомним, что ходят слухи, будто Канье Уэст станет новым креативным директором Louis Vuitton вместо Вирджила Абло.