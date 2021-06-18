Чем опасны панические атаки и как от них избавиться – отвечает психолог

Большинство панических атак длятся от 5 до 20 минут. Частота зависит от тяжести состояния. Может быть как 1-2 раза в месяц, так и каждый день

Как избавиться от панических атак / Фото: Unsplash

Сегодня, 18 июня, отмечается Международный день паники. Вместе с врачом-психологом Ольгой Мирошниковой мы разобрались, что такое паническое расстройство, чем оно опасно и как от него избавиться.

Врач-психолог Ольга Мирошникова / Фото: пресс-служба

Паническое расстройство - это тревожное расстройство, при котором регулярно возникают внезапные приступы паники или страха. Каждый человек испытывает чувство тревоги и паники в определенные моменты своей жизни. Это естественная реакция на стрессовые ситуации. Но в случае панического расстройства чувство тревоги и паники возникают в любое время, часто без видимой причины.

Главные симптомы панического расстройства:

1. Повышенная тревожность

Тревога – это чувство беспокойства. Она может варьироваться от легкой до тяжелой. Самая тяжелая форма беспокойства – паника.

В итоге человек начинает избегать определенных ситуаций, опасаясь, что они вызовут еще одну паническую атаку. Создается цикл "страха перед страхом". ⠀

2. Паническая атака

Паническая атака – это состояние организма, сопровождающееся интенсивными психическими и соматическими симптомами. ⠀

Наиболее характерны такие симптомы панических атак:

чувство страха, вплоть до страха смерти;⠀

учащенное сердцебиение;

потливость;

трудно сделать вдох и выдох;

ощущение дрожи во всем теле, руках и ногах;

головокружение;

онемение или покалывание в конечностях;

сухость во рту;

желание сходить в туалет.

Большинство панических атак длятся от 5 до 20 минут. Частота зависит от тяжести состояния. Может быть как 1-2 раза в месяц, так и 3-4 раза в неделю, а то и каждый день.

Хотя приступы паники пугают, на самом деле они не несут опасности для жизни. ⠀

Нужно помнить, что большинство этих симптомов могут быть признаками других заболеваний, поэтому стоит обратиться к врачу для диагностики. Хотя иногда может быть трудно говорить с кем-то о своих чувствах, эмоциях и личной жизни, эта информация очень важна для правильной постановки диагноза, заверяет психолог.⠀

Как избавиться от панических атак / Фото: Pexels

Лечение панического расстройства направлено на уменьшение количества приступов паники и ослабление симптомов. ⠀

Психотерапия панического расстройства

Когнитивно-поведенческая психотерапия – наиболее эффективный метод коррекции панического расстройства. Совместно с терапевтом вы научитесь изменять свое мышление в оценке ситуации, а также овладеете, к примеру, дыхательными техниками, которые помогут вам сохранять спокойствие во время приступа.

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Фармакотерапия при панических атаках

Наиболее эффективными являются антидепрессанты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), но только врач после обследования и постановки диагноза может подобрать группу необходимых препаратов. ⠀

Что нужно делать во время панической атаки ⠀

остановиться на месте, насколько это возможно;

дышать медленно и глубоко;

напомнить себе, что атака пройдет;

сосредоточиться на позитивных, мирных и расслабляющих изображениях;

помните, что это не опасно для жизни.

Как бороться с паническими атаками / Фото: stocksnap.io

Как можно предотвратить панические атаки? ⠀

прочитайте книгу самопомощи при тревоге, основанную на принципах когнитивно-поведенческой терапии (КПТ);

массаж или занятия, такие как йога и пилатес, помогут расслабиться;

научитесь дышать, чтобы облегчить симптомы;

делайте регулярные физические упражнения, чтобы уменьшить стресс;

избегайте сладкой пищи и напитков, кофеина и алкоголя, бросьте курить, так как все это может усугубить приступы.

Помните, что болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому нормализация образа жизни и регуляция уровня стресса могут помочь наилучшим образом.

Что такое паническая атака и как от нее избавиться – смотрите видео:

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