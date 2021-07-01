Памятник принцессе Диане откроют уже сегодня: как выглядит место, где его установили (фото)

Сегодня, 1 июля, в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоится открытие статуи в честь принцессы Дианы. Леди Ди в этот день могло бы исполниться 60 лет

Статуя принцессы Дианы установлена в Кенсингтонском саду в Лондоне / Фото: Getty Images

Рядом с Кенсингтонским дворцом, в Затонувшем саду, вовсю идет подготовка к открытию памятника принцессе Диане. Сегодня Леди Ди, которая трагически погибла 24 года назад, могла бы праздновать свой юбилей – 60 лет.

Ее сыновья – принцы Уильям и Гарри будут присутствовать на мероприятии и даже произносить торжественную речь.

Специально к этому дню в саду было высажено более 4000 цветов, среди которых 200 роз, 100 незабудок (любимый цветок Дианы), 300 тюльпанов трех сортов. также в саду были посажены 500 цветков лаванды и 100 георгин, сообщает People.

В заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что клумбы и газон были облагорожены, чтобы "создать более спокойную обстановку для статуи".

Life Сегодня собрали несколько фото Затонувшего сада. Предлагаем посмотреть, где установлена статуя Дианы, которая пока что помещена в ящик, чтобы никто не увидел ее до открытия.

Памятник принцессе Диане. Затонувший сад, Кенсингтонский дворец. Лондон, Великобритания. / Фото: Getty Images

Затонувший сад, Кенсингтонский дворец / Фото: Getty Images

Затонувший сад, Кенсингтонский дворец / Фото: Getty Images Реклама

Затонувший сад, Кенсингтонский дворец. Лондон, Великобритания. / Фото: Getty Images

Затонувший сад, Кенсингтонский дворец. Лондон, Великобритания. / Фото: Getty Images

Сегодня к Уильяму и Гарри присоединятся близкие члены семьи Дианы, члены комитета по статуе, создатель статуи Ян Ранк-Бродли и дизайнер Затонувшего сада Пип Моррисон.

Спроектированное Моррисоном пространство было модернизировано командой из пяти садовников во главе с Грэмом Дилламором, заместителем главы Департамента садов и поместий Исторического королевского дворца.

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