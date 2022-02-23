Отпуск за 200 тыс. гривен и больше! Сколько тратят украинские политики на отдых – мы проверили / Фото: Инфографика Life Сегодня

Где отдыхают и сколько тратят денег на отпуск политические деятели Украины – тема, которая всегда вызывала много вопросов в Сети. Президент Владимир Зеленский любит Буковель, поэтому каждый год возвращается в самый дорогой отечественный курорт и выбирает элитные условия для проживания. Николай Тищенко, Арсен Аваков, Давид Арахамия и Александр Ткаченко любят страны, где лето 24/7. Об их элитных путешествиях за состояние – в материале "Сегодня".

Николай Тищенко чилил в Дубае

Народный депутат из "Слуги народа" Николай Тищенко отдыхал в ОАЭ. Выбрал самый прогрессивный эмират Дубай, ассоциирующийся с пафосом и роскошной жизнью, как и сам Тищенко. Его заметили на отдыхе с семьей. Фото опубликовал Telegram-канал "Темный рыцарь".

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Они поселились в одном из самых дорогих 5-ти звездочных отелей Дубая – Rixos The Palm. Он работает по системе "Ультра все включено". Заморскими деликатесами и элитными напитками гости отеля не были обделены.

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За сутки в люксе для двоих с двумя спальнями нужно заплатить 30 077 гривен. За люкс с двумя спальнями и бассейном – 59 775 гривен. Словом, недельный релакс в таком люксе будет стоить более 418 тыс. гривен.

Давид Арахамия выбрал райские Мальдивы

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отдыхал на Мальдивах. Фото деятеля с отдыха поделился политолог Андрей Смолий в Facebook. Он отметил, что фотография сделана в элитном отеле Amari Havodda Maldives на острове Тинадхоо.

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Курортный комплекс ассоциируется со словами "рай на земле". Только посмотрите на фото отеля! За день отдыха в скромной вилле рядом с пляжем нужно заплатить 14 751 гривен. И это стартовая цена в отеле на сайте Booking. За более премиальный люкс с бассейном над водой нужно заплатить 34 451 гривен.

Александр Ткаченко выбрал экзотический остров Маврикий

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выбрал остров Маврикий для семейного путешествия.

Фото с острова Маврикий поделилась его жена Анна в Instagram в январе 2022 года. На ее снимках заметно, что они не только исследовали остров, но и дегустировали местную кухню.

Недельный тур на Маврикий для двух взрослых и ребенка стоит 140 929 тыс. гривен . В цену учтено проживание в 4-х звездном отеле, билеты в обе стороны, а еще завтраки и ужины. Да, удовольствие не из дешевых.

За отдых в 5-ти звездочной гостинице нужно заплатить 203 837 гривен. Туриста за эти деньги поселят в полулюкс, а кормить будут только завтраками.

Арсен Аваков отдыхал в Италии

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выбрал Италию для отпуска. А именно – курортный городок Амальфи на южном побережье полуострова Сорренто. Фото из отпуска он опубликовал в Instagram.

Локальный итальянский отдых – не бюджетный. За проживание в 4-х звездном отеле в течение 6 суток для двоих нужно заплатить 53 967 гривен. В цену учтены только завтраки.

За премиальнее 5-звездочный отель туристы платят 182 819 гривен. Учтите, что цена указана без бронирования билетов в обе стороны из Украины.

Узнайте также о запретах в Египте, которые нужно учесть туристам во время отдыха. Один из них вы игнорировали, потому что не знали об особенностях местного поведения.

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