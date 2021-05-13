Отец двоих детей набил две татуировки с пикантной ошибкой и чуть не сгорел от стыда (фото)

37-летний британец Джимми Эймс не учел, как правильно переводится китайская фраза, и попал в неловкое положение

/ Фото: Mirror

37-летний отец двоих детей Джимми Эймс из Великобритании во время отдыха в Майами в 2007 году набил на левом предплечье китайский иероглиф. Татуировка символизировала год, когда был рожден мужчина. Несколько лет спустя он добавил еще один иероглиф, обозначающий "любовь". Однако британец не учел, что вместе эти символы означают слово "похотливый".

Об этой курьезной истории написал таблоид Daily Mail.

"Сначала это заставляло меня краснеть от стыда, ведь на теле моей жены Микаелы – милые тату с именами наших детей. Потом мне стало дико смешно: раз это уже произошло, зачем паниковать? Лучше я отнесусь к этому с юмором", – прокомментировал британец.

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Сначала жена Джимми была огорчена оплошностью своего супруга, однако в скором времени тоже начала подшучивать над китайской фразой.

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"Теперь у нас нет никаких проблем. Микаела знает, что я никогда не стану ей изменять, что бы ни было написано на моей руке", – смеется он.

Фото: Kennedy News and Media

Напомним, ранее мы рассказывали о 35-летнем Сильвене Хелене, которого из-за татуировок и пирсинга уволили из детского сада. На мужчину с необычной внешностью пожаловались родители трехлетнего ребенка.

Кроме этого, 20-летняя британка Нэнси Андерсон после посещения тату-салона заразилась опасной инфекцией.