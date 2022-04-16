Осторожно, мины! Как научить детей беречься от взрывоопасных предметов

Власти выпустили специальные книги-комиксы, которые в игровой форме расскажут детям, как вести себя, если они найдут мину / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая леди Украины Елена Зеленская в каждом своем интервью обязательно рассказывает иностранным изданиям о страшном количестве деток, которые погибли во время войны в Украине. Опасность ожидает малышей на каждом шаге.

После освобождения некоторых районов и территорий нашей страны от российских войск, встал вопрос о минировании. Дело в том, что оккупанты оставили после себя много ловушек, в которые легко могут попасть дети. Россияне минировали бытовую технику, двери и окна, даже игрушки и расставляли ловушки на газонах.

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Чтобы доступным языком объяснить детям, что делать и как вести себя в случае обнаружения взрывоопасных предметов, власти выпустили комикс под названием "Мінна безпека не без ПЕКа".

Полезные книги-комиксы, которые помогут детям выучить правила безопасности / Фото: minre.gov.ua

Так, дети смогут в игровой форме узнать об основных правилах поведения с минами и взрывоопасными предметами, учась у главных героев комикса.

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В книжке также есть QR-код, отсканировав который можно проверить свои знания или посмотреть полезное видео. Книга интерактивна, поэтому детям будет легко усвоить материал.

Загрузить электронную книгу бесплатно можно по ссылке: часть первая; часть вторая.

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