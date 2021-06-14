Осторожно, гадюки: как себя вести, чтобы змея не напала

Змея может атаковать, если на нее наступить / Фото: unsplash.com
В Украине водятся змеи в основном не опасные для человека, и при встрече с таким ползуном главное – не трогать змею. А если пресмыкающееся все-таки укусило, то правильно оказать помощь. Но этим летом змеи буквально атаковали жителей столицы: как себя вести при встрече с любой змеей, в сюжете Александра Фещенко, Дарьи Сидоровской и Алексея Топчия.
Что делать, если змея обнаружена в помещении?
Самый правильный поступок – это закрыть дверь или как-то постараться изолировать змею в том помещении, где вы ее обнаружили, и вызвать спасателей. В основном в квартиры и другие помещения заползают неядовитые змеи, например, ужа можно узнать по двум ярким оранжевым пятнам по бокам его головы.
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Но и такая змея может напугать или укусить при попытке ее поймать, то есть травмировать вашу кожу и нанести рану. Ядовитых же змей хоть и мало, но все же они есть даже в столице. И стали намного агрессивнее: центр общественного здоровья Минздрава предупредил об этом и посоветовал держаться от змей подальше.
Но есть же сыворотка против укусов змей?
В том то и дело, что в столице с препаратом дефицит. Антонина Пермякова, жительница Бориспольського района вынуждена была с сыном, которого укусила гадюка долго искать антидот по больницам. Не оказалось сыворотки, по словам женщины, ни в местной больнице, ни в Охматдете: нашли в одном месте и то платно. Поэтому не трогайте змей, чтобы не пришлось потом рисковать своей жизнью в поисках антидота.
А как все-таки понять, что змея не ядовитая и что делать?
Змея первая не нападает, укусить может. Если на нее наступить или схватить. В Киеве и окрестностях водится обыкновенная гадюка: у этих змей, в отличие от ужей или медянок, вертикальные зрачки. Наиболее характерный признак гадюки – это наличие зигзагообразного рисунка на спине. Его невозможно ни с чем перепутать.
У гадюки на спине характерный рисунок / Фото: скриншот
Но змеи, скорее всего, расползутся задолго до того, как вы их увидите. Шанс, что она вас укусит – чрезвычайно мал, вплоть до нуля. Тем не менее, если собираетесь в лес, а особенно с ночевкой, то одеваться нужно соответственно: никаких шортиков и сандалий.
Напомним, что ранее мы писали о том, что делать при укусе змеи и почему народные методы опасны.
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