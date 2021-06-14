Осторожно, гадюки: как себя вести, чтобы змея не напала

Ползучие незваные гости могут не на шутку напугать, но если их не трогать, угрозы здоровью нет. Почему не нужно трогать змей и как избежать их укуса – в статье

Змея может атаковать, если на нее наступить / Фото: unsplash.com

В Украине водятся змеи в основном не опасные для человека, и при встрече с таким ползуном главное – не трогать змею. А если пресмыкающееся все-таки укусило, то правильно оказать помощь. Но этим летом змеи буквально атаковали жителей столицы: как себя вести при встрече с любой змеей, в сюжете Александра Фещенко, Дарьи Сидоровской и Алексея Топчия.

Что делать, если змея обнаружена в помещении?

Самый правильный поступок – это закрыть дверь или как-то постараться изолировать змею в том помещении, где вы ее обнаружили, и вызвать спасателей. В основном в квартиры и другие помещения заползают неядовитые змеи, например, ужа можно узнать по двум ярким оранжевым пятнам по бокам его головы.

Читайте также: В Днепре огромная змея напугала жителей многоэтажки (фото, видео)

Но и такая змея может напугать или укусить при попытке ее поймать, то есть травмировать вашу кожу и нанести рану. Ядовитых же змей хоть и мало, но все же они есть даже в столице. И стали намного агрессивнее: центр общественного здоровья Минздрава предупредил об этом и посоветовал держаться от змей подальше.

Но есть же сыворотка против укусов змей?

В том то и дело, что в столице с препаратом дефицит. Антонина Пермякова, жительница Бориспольського района вынуждена была с сыном, которого укусила гадюка долго искать антидот по больницам. Не оказалось сыворотки, по словам женщины, ни в местной больнице, ни в Охматдете: нашли в одном месте и то платно. Поэтому не трогайте змей, чтобы не пришлось потом рисковать своей жизнью в поисках антидота.

Реклама

А как все-таки понять, что змея не ядовитая и что делать?

Змея первая не нападает, укусить может. Если на нее наступить или схватить. В Киеве и окрестностях водится обыкновенная гадюка: у этих змей, в отличие от ужей или медянок, вертикальные зрачки. Наиболее характерный признак гадюки – это наличие зигзагообразного рисунка на спине. Его невозможно ни с чем перепутать.

У гадюки на спине характерный рисунок / Фото: скриншот

Но змеи, скорее всего, расползутся задолго до того, как вы их увидите. Шанс, что она вас укусит – чрезвычайно мал, вплоть до нуля. Тем не менее, если собираетесь в лес, а особенно с ночевкой, то одеваться нужно соответственно: никаких шортиков и сандалий.

Напомним, что ранее мы писали о том, что делать при укусе змеи и почему народные методы опасны.