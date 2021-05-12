Остапчук потроллил Каменских, сняв пародию на ее клип Девочки рулят: видео

Владимир Остапчук снял пародию на клип Насти Каменских / Фото: YouTube
Владимир Остапчук, который одобрил скандал Кароль и Поляковой, заставил улыбнуться украинский YouTube – ведущий шоу "Маска" на телеканале Украина выпустил пародию на клип Насти Каменских "Девочки рулят". И сделал он это, по словам зрителей, очень круто.
В съемках клипа приняли участие блогеры Богдан Буше, Ваня Крышталь, Петр Заставный и Евгений Таллер.
"В этой пародии мы с топовыми блогерами страны наконец-то решили пролить свет на то, чем занимаемся мы, мужики. Обкашлять вопросики, решить за человечка, подскочить на кофе и замутить какой-то бизнес, – и это мы делаем до обеда. Внимание! Мы не проводим никаких параллелей с серьезными бизнесменами, у которых сеть курей-гриль, обменники и автомойки", – с юмором подписал ролик Остапчук.
Уже не впервые Владимир снимает подобное видео – пару лет назад он переделал песню Насти – "Попа как у Ким", спев об украинском шоу-бизнесе. Кроме этого, Остапчук делал пародию на MARUV и "Время и Стекло".
Пользователи Сети оценили юмор Владимира и оставили много положительных отзывов:
- Кайф! Кажется, лучше, чем оригинал.
- Огонь!
- Отлично!
- Круто, мне нравится!
Напомним, Владимир Остапчук рассказал о своем самом большом страхе.