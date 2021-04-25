Оскар-2021: онлайн-трансляция главной кинопремии мира

Сегодня, в ночь с 25-апреля на 26 апреля, в Лос-Анджелесе состоится 93-церемония вручения "Оскар"

Несмотря на пандемию, 93-я церемония награждения кинопремии "Оскар" состоится вживую. Life Сегодня проведут текстовую онлайн-трансляцию.

Также напомним, что в 01:30 телеканал "Украина" покажет эксклюзивную трансляцию главного кинособытия.

Кто получит Оскар 2020 / Фото: Сегодня

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В этом году церемония вручения "Оскар" была перенесена с февраля на апрель в связи с пандемией COVID-19 в мире. Организаторы прилагают все усилия для того, чтобы все поклонники запомнили эту церемонию. Они обещают, что в этому году "Оскар" будет похож на настоящий фильм с ярчайшими звездами Голливуда.

Еще одна хорошая новость – красной дорожке в этом году быть! Однако в этом году их будет несколько – в Париже и Лондоне.

На этом сюрпризы от организаторов не заканчиваются. Ведущими церемонии станут Брэд Питт и Зендея. А статуэтки будут вручать Хоакин Феникс, Харрисон Форд, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Хэлли Берри.

Ранее мы рассказывали, кто из актеров может получить "Оскар" в этом году. Также предлагаем больше узнать о претендентках на победу в номинации "Лучшая женская роль".