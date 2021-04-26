Оскар-2021: названы все лауреаты премии

Состоялась 93-я церемония вручения главной кинопремии – "Оскар"! В этом году мероприятие проходило сразу в нескольких локациях, в том числе было включение из Лондона и Парижа! Но главной локацией стала станция железнодорожного вокзала в Лос-Анджелесе – Union Station.
Готовы узнать всех победителей? В материале Life Сегодня узнайте, кто получил заветную золотую статуэтку!
Оскар-2021: полный список победителей
Лучший фильм – "Земля кочевников"
Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников")
Лучший актер – Энтони Хопкинс ("Отец")
Лучший актер второго плана – Даниэл Калуя ("Иуда и Черный Мессия")
Лучшая актриса второго плана – Юн Ю Чжон ("Минари")
Лучший режиссер – Хлои Чжао ("Земля кочевников")
Кадры фильма "Земля кочевников" / Фото: Скриншот из видео
Лучшая операторская работа – Эрик Мессершмидт, "Манк"
Лучшая работа художника-постановщика – "Манк"
Лучший саундтрек к фильму – Fight for You – H.E.R. ("Иуда и Черный Мессия")
Лучшая музыка к фильму – "Душа"
Лучший звук – "Звук металла"
Лучший оригинальный сценарий – Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")
Лучший адаптированный сценарий – Кристофер Хэмптон ("Отец")
Лучший анимационный фильм – "Душа"
Лучший иностранный фильм – "Еще по одной"
"Еще по одной" / Фото: themoviedb.org
Лучший документальный фильм – "Мой учитель – осьминог"
Лучший короткометражный фильм – "Два далеких незнакомца"
Лучший короткометражный анимационный фильм – "Если что-то случится, я вас люблю"
Лучший документальный короткометражный фильм – "Колетт"
Лучшие визуальные эффекты – "Тенет" ("Довод")
Лучший монтаж – "Звук металла"
Лучший дизайн костюмов – "Ма Рейни: Мать блюза"
Лучшие грим и прически – "Ма Рейни: Мать блюза"
Ранее мы показали наряды звезд на красной дорожке "Оскара-2021".