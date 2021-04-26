Оскар-2021: лучший фильм – "Земля кочевников"

В этом году за победу в номинации "Лучший фильм" боролись восемь кинолент. Узнайте, кто победил

Проходит 93-я церемония вручения кинопремии "Оскар" – Life Сегодня ведет текстовую онлайн-трансляцию. Мероприятие проходит в основном в Лос-Анджелесе, на связи – Лондон и Париж. Там находятся актеры, которые не смогли прилететь в США из-за пандемии COVID-19.

Победителем в номинации лучший фильм стала кинолента "Земля кочевников".

Кадры фильма "Земля кочевников" / Фото: Скриншот из видео

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О чем фильм

По сюжету, в городе Эмпайр (Empire, в переводе с англ. – империя), где живет главная героиня, вдова по имени Ферн, закрывается крупное предприятие. Оно обеспечивало всех жителей работой, так что теперь город, фактически перестает существовать. Ферн продает свое имущество, грузит остатки своих вещей в фургончик и отправляется на поиск сезонных работ. Во время путешествия по Западу США Ферн знакомится с другими вынужденными переселенцами, которые называют себя "кочевники".

В категории "Лучший фильм" были представлены восемь номинантов:

"Отец"

"Иуда и Черный Мессия"

"Манк"

"Минари"

"Земля кочевников"

"Девушка, подающая надежды"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Напомним, ведущими премии стали многие звезды Голливуда, среди которых: Брэд Питт, Харрисон Форд, Зендая, Холли Берри и многие другие. Одним из продюсеров церемонии в этом году выступил режиссер Стивен Содерберг, снявший в 2011 году судьбоносный фильм о пандемии "Заражение".

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