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Оскар-2021: назван лучший анимационный фильм

26 апреля, 04:30

Анна Пономаренко

Победителем в номинации стал мультфильм, которому все и пророчили победу

На 93-й церемонии награждения премией "Оскар" объявили победителя в номинации "Лучший анимационный фильм". И, как и предполагалось, статуэтку получили создатели мультфильма "Душа".

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