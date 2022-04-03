Осадки накроют всю Украину! Прогноз погоды на 3 апреля (карта)

В Украине ожидаются осадки/Фото: коллаж: "Сегодня"

В воскресенье, 3 апреля, в Украине прогнозируют прохладную погоду с осадками. Местами ожидается "минусовая" температура.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня в Украине будет идти мокрый снег и дождь. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -1 до +4 градусов. На востоке прогнозируют +11-14 градусов.

В северных регионах — 0-6 градусов тепла. На юге ожидается 10-15 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют мокрый снег, 0-2 градуса тепла, а в Симферополе будет идти дождь — +13-15 градусов.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.