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Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2021

18 мая, 20:58

Инна Петрова

Украина сегодня выступает под номером 15

"Евровидение-2021" - концертный зал "Ахой" / Фото: instagram.com/Eurovision

Сегодня в 22:00 по Киеву начнется первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021". Посмотреть его можно будет в эфирах украинских телеканалов СТБ и UA:Перший, а также онлайн.

Представители Украины – группа Go_A выступят в первом полуфинале с песней SHUM под номером 15. Коллектив вошел в ТОП-3 вероятных финалистов "Евровидения" по прогнозам букмекеров.

Смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала "Евровидения-2021":

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Порядок выступлений конкурсантов "Евровидения-2021" в первом полуфинале 18 мая:

  1. Литва
  2. Словения
  3. Россия
  4. Швеция
  5. Австралия
  6. Северная Македония
  7. Ирландия
  8. Кипр
  9. Норвегия
  10. Хорватия
  11. Бельгия
  12. Израиль
  13. Румыния
  14. Азербайджан
  15. Украина
  16. Мальта

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