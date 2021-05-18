Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2021

Украина сегодня выступает под номером 15

"Евровидение-2021" - концертный зал "Ахой" / Фото: instagram.com/Eurovision

Сегодня в 22:00 по Киеву начнется первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021". Посмотреть его можно будет в эфирах украинских телеканалов СТБ и UA:Перший, а также онлайн.

Представители Украины – группа Go_A выступят в первом полуфинале с песней SHUM под номером 15. Коллектив вошел в ТОП-3 вероятных финалистов "Евровидения" по прогнозам букмекеров.

Смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала "Евровидения-2021":

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Порядок выступлений конкурсантов "Евровидения-2021" в первом полуфинале 18 мая: