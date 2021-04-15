Онкобольная Анастасия Заворотнюк потеряла весь свой бизнес

Сегодня стало известно о закрытии двух бизнесов знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк. После того, как она заболела, ее компания начала терпеть убытки

Тяжелобольная звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк, дочь которой шокировала сходством с ней, лишилась своего бизнеса. Федеральная налоговая служба России закрыла компанию "Азарт-Продакшн", которая была создана для телепередач и шоу.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Анастасия Заворотнюк отошла от дел в компании, когда у нее подтвердили глиобластому. Компания была передана дочери актрисы, Анне Заворотнюк, но с тех пор компания начала приносить нулевую прибыль. В апреле появилась информация о том, что Заворотнюк задолжала 80 тысяч рублей налогов (29 474 гривен. – Ред.) и в отношении нее было возбуждено два исполнительных производства.

Теперь "Азарт-Продакшн", созданный в 2009 году, официально закрывают.

Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, facebook.com/AZavorotnyuk Реклама

Кроме того, налоговая ликвидирует другой бизнес Анастасии Заворотнюк – ООО "Дар", которое занимается разработкой программного обеспечения.

На фоне этих грустных новостей есть чему немного порадоваться. Недавно врачи заявили об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк. При этом актриса не сможет полноценно вернуться к съемкам.

Ранее дочь Заворотнюк отреагировала на сравнение со своей звездной мамой.