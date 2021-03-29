Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тяжелобольную Анастасию Заворотнюк разыскивают судебные приставы за долги

Сегодня, 11:14

В отношении актрисы возбуждено два исполнительных производства

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Так как близкие не делятся подробностями о состоянии актрисы, поклонники всегда с нетерпением ждут хоть каких-то новостей о звезде сериала "Моя прекрасная няня". И вот появилась информация и на этот раз она не касается состояние здоровья артистки. Оказывается, у актрисы есть долг и ее разыскивают судебные приставы.

Как пишет StarHit, Анастасия Завортнюк задолжала 80 тысяч рублей налогов (29 474 гривен –прим.ред). Отмечается, что в отношении актрисы возбуждено два исполнительных производства. Одно возбуждено пару недель назад, другое – еще в прошлом году.

Фото: starhit.ru

Стоит отметить, что ранее у актрисы уже были долги. Несколько лет Заворотнюк не могла погасить огромный кредит. Артистка взяла крупную сумму в долларах и не смогла ее выплатить в срок. Кредит она погасила недавно.

Ранее мы рассказывали, что дочь Анастасии Заворотнюк хочет уехать из России.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дочь Заворотнюк показала свои новые апартаменты в центре Москвы (видео) Дочь онкобольной Заворотнюк объяснила, почему скрывают информацию о состоянии актрисы Как сейчас выглядит сын онкобольной Анастасии Заворотнюк - фото
Анастасия Заворотнюк
Реклама

Новости партнеров

«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему

Популярные статьи

Сегодня, 10:29Вкусно

Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

Сегодня, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 29 марта для всех знаков зодиака: Козероги, жгите!

Вчера, 19:02Звездно

"Захотелось перемен": Регина Тодоренко сделала трендовую стрижку впервые за 23 года

Вчера, 14:29Звездно

Супругу Петросяна сравнили со старухой Шапокляк: ответ звезды

Вчера, 09:30Звездно

"Поздравьте меня": бывший Анастасии Заворотнюк женился во второй раз

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Events

28 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 мартаEvents

Песах-2021: яркие открытки и картинки с еврейской Пасхой

27 мартаЗвездно

LOBODA подает в суд на пластического хирурга: что говорит врач (видео)

27 мартаФаново

Песах-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

27 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 27 марта: Овен будет бодрячком, а Тельцов ждут знакомства и общение

27 мартаEvents

27 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

26 мартаЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в четвертом выпуске

26 мартаЗвездно

Участницу "Холостяка" и победительницу конкурса красоты обвинили в эскорте. Она подала в суд

26 мартаЗвездно

Надин из "Холостяка" рассказала об отношениях с экс-участником "Холостячки" Евгением Ковтуненко

26 мартаФаново

Что означает еврейская Пасха Песах: история праздника

Новости партнеров

Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять