Оля Цибульская скрывала лицо своего супруга, но СМИ узнали, как он выглядит и чем занимается (фото)

Стало известно, как выглядит и чем занимается супруг Ольги Цибулской / Фото: instagram.com/cybulskaya, twitter.com/shrysyuk
Певица Оля Цибульская, которая прокомментировала свою причастность к разводу DZIDZIO, хоть и публикует фото со своим супругом в Instagram, но не показывает его лицо.
Однако изданию ГОРДОН удалось найти декларацию, благодаря которой стало известно, как зовут супруга Цибульской и чем он занимается.
Ольга Цибульская с супругом Сергеем Грисюком / Фото: instagram.com/cybulskaya, agrotimes.ua, linkedin.com
В реестре деклараций госслужащих журналисты обнаружили декларацию экс-депутата Радивиловского городского совета Сергея Грисюка, который указал в отчетности своих супругу и сына – Ольгу Цибульскую и Нестора.
Декларация опубликована 28 мая 2020 года после окончания депутатских полномочий Сергея, который совмещал работу депутата с работой директора ООО "Радивиловмолоко".
Напомним, бывшая супруга DZIDZIO чкобы угрожала Оле Цибульской.