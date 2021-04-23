Ольга Сумская похвасталась появлением дочери на красной дорожке в Москве

Старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная уже долгое время живет и работает в Москве. Она актриса, как и мама. Сумская всегда с радостью делиться достижениями дочери в Instagram. Ольга в Instastories поделилась видео, на котором ее дочь и зять актер Владимир Яглыч позируют на красной дорожке московского кинофестиваля.

Для светского выхода в Москве старшая дочь украинской актрисы выбрала черный стильный брючный костюм.



"Мои", – коротко подписало кадр Сумская.

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Напомним, что Антонина Паперная и Владимир Яглыч вместе с 2015 года. В 2017 году у пары родилась дочка Ева. В апреле прошлого года у пары на свет появился сын Даниил.

Ранее Наталья Сумская рассказала, что не общается с племянницей и намекнула, что без политики не обошлось.