Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях

Наталья Сумская против активного использования соцсетей и выставления своей жизни напоказ, а ее сестра – нет

Накануне актриса Наталья Сумская призналась, что за Ольгой Сумской она следит не вживую, а чаще всего благодаря соцсетям. Она также высказалась против активного использования соцсетей и выставления своей жизни напоказ, как это делает ее сестра.

Ольга Сумская прокомментировала слова своей родственницы, отметив, что они ее нисколько не обидели.

"Меня это совершенно не обидело. К этому нужно относиться с юмором. Мы очень разные по характеру. Наталья более закрытая, у нее своя жизнь, свое пространство. Она никогда не освещает никаких событий, а я более активная и коммуникабельная", – сказала артистка изданию КП в Украине.

Ольга Сумская

Фото: instagram.com/olgasumska

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Сумская добавила, что выставляет посты о важных социальных темах, чтобы донести их до аудитории. А вот Наталья такой возможностью не пользуется, и даже не отвечает своим поклонникам в Facebook.

Наталья Сумская

Фото: Facebook/Наталія Сумська

"Вчера я ее лично поздравила в Фейсбуке с юбилеем. У нее там больше трех тысяч лайков и комментариев. Но она ни разу на них не отвечала. Кстати, меня она никогда не поздравляла в Фейсбуке. Вот здесь можно обидеться, но я не обижаюсь", – подытожила Ольга.

К слову, ранее Наталья Сумская рассказала, что содержит свою 38-летнюю дочь и внучку.