Океан вынес на берег таинственное глубоководное существо с "удочкой" на голове

Рыба черного цвета с очень острыми зубами лежала с разинутой пастью на территории охраняемой зоны государственного парка Кристал-Коув в Лагуна-Бич

/ Фото: CNN

Редкую глубоководную рыбу черного цвета с очень острыми зубами и "удочкой" на голове нашли на побережье Тихого океана в американской Калифорнии. По словам экспертов, скорее всего, это рыба-футбольный мяч.

Об этом сообщает CNN.

Рыба лежала с разинутой пастью на территории государственного парка Кристал-Коув в Лагуна-Бич. Удивленные специалисты утверждают, что представителей этого вида очень редко можно увидеть на поверхности океана.

"Это самка. Только у самок есть длинный стебель на голове с биолюминесцентными кончиками, которые используются в качестве приманки, чтобы заманить добычу в темноте вод на глубине до 3000 футов", – указано в сообщении Crystal Cove State Park.

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Ее забрали для изучения в исследовательских и образовательных целях. Теперь ученые смогут узнать больше об этих глубоководных существах.

Напомним, ранее Life Сегодня рассказывали о рыбаке по имени Крис Брокетт из американского города Лаудонвилл, который выловил в крупнейшей притоке Гудзона, реке Мохок, белого сома рекордного размера – 77,47 сантиметра.

Кроме этого, мы показывали, как рыба выпрыгнула из миски на асфальт и уплыла в городскую канализацию.