Напиток со вкусом моря! В Италии создали дополнение для коктейлей из воды Средиземных глубин

Ее создали, чтобы пробудить воспоминания итальянского лета в памяти через глоток напитка

Итальянский производитель Memento безалкогольного спиртного создал напиток Blue, в основе которого – вода Средиземного моря. Об этом пишет The Spirits Business.

/ Фото: The Drinks Business

Blue – третья безалкогольная единица в ассортименте бренда. В ее основе вода из Средиземного моря, мускатный шалфей, чабер и орегано. Ключевая идея новой единицы – глотком напомнить людям о лете в Италии.

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На вкус напиток из травяными нотами и легкой текстуры, по словам креаторов он – "свежий и пряный, с нотами морской пены и маквиса". Blue рекомендуют добавлять в коктейли.

Новая бутылка безалкогольного напитка для истинных ценителей здорового образа жизни, потому что не содержит глютена, сахара, лактозы и есть веганской.

Цена за единицу Blue от Memento (700 мл) – 36 долларов.

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