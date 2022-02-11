Одежда для беременных? Не слышала: Рианна снова удивила дерзким винтажным луком

Мода для беременных от Рианны / Фото: instagram.com/shotbynyp/

Беременная Рианна не перестает будоражить публику своими смелыми образами. Ранее на этой неделе знаменитость появилась в топе со шнуровкой и легинсах со штрипками, а теперь снова удивила стильным выходом в винтажном луке.

Ожидающую первенца знаменитость заметили в ресторане с ее семьей 9 февраля. 33-летняя Рианна выглядела сногсшибательно в топе с глубоким вырезом и шубе из денима, продолжая расширять границы в своем невероятном стиле для беременных.

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Мода для беременных от Рианны / Фото: instagram.com/shotbynyp/

Многие женщины не понимают, зачем певица так демонстрирует свое интересное положение. Но давние поклонники РиРи уже давно поняли, что суеверность их кумиру не грозит.

Мода для беременных от Рианны / Фото: instagram.com/shotbynyp/

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Образ певицы состоял из винтажного пальто из джинсовой ткани и меха, бюстгальтера Plein Sud из кожи питона, топа Fendi с меховой отделкой, винтажной сумки Christian Dior с принтом тай-дай, камуфляжной кепки Awake NY и босоножек Tom Ford из змеиной кожи.

Мода для беременных от Рианны / Фото: instagram.com/shotbynyp/

Мода для беременных от Рианны / Фото: instagram.com/shotbynyp/

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Аксессуары знаменитость тоже подобрала с размахом: золотые цепочки Jacquie Aiche с бриллиантами, бриллиантовое колье Patcharavipa, кольца Briony Raymond с бриллиантами и длинное ожерелье с подвесками Lang Antiques.

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