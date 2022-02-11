Одежда для беременных? Не слышала: Рианна снова удивила дерзким винтажным луком

Мода для беременных от Рианны / Фото: instagram.com/shotbynyp/
Беременная Рианна не перестает будоражить публику своими смелыми образами. Ранее на этой неделе знаменитость появилась в топе со шнуровкой и легинсах со штрипками, а теперь снова удивила стильным выходом в винтажном луке.
Ожидающую первенца знаменитость заметили в ресторане с ее семьей 9 февраля. 33-летняя Рианна выглядела сногсшибательно в топе с глубоким вырезом и шубе из денима, продолжая расширять границы в своем невероятном стиле для беременных.
Многие женщины не понимают, зачем певица так демонстрирует свое интересное положение. Но давние поклонники РиРи уже давно поняли, что суеверность их кумиру не грозит.
Образ певицы состоял из винтажного пальто из джинсовой ткани и меха, бюстгальтера Plein Sud из кожи питона, топа Fendi с меховой отделкой, винтажной сумки Christian Dior с принтом тай-дай, камуфляжной кепки Awake NY и босоножек Tom Ford из змеиной кожи.
Аксессуары знаменитость тоже подобрала с размахом: золотые цепочки Jacquie Aiche с бриллиантами, бриллиантовое колье Patcharavipa, кольца Briony Raymond с бриллиантами и длинное ожерелье с подвесками Lang Antiques.
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