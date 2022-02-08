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Беременная Рианна оголила живот в провокационном топе со шнуровкой и легинсах со штрипками

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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8 февраля, 10:20
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Большинство девушек в положении очень суеверны и боятся демонстрировать свое тело, но только не крошка РиРи
Беременная Рианна показала сексуальный образ
Беременная Рианна показала сексуальный образ / Фото: instagram.com/rihstann/

Недавно поклонники барбадосской певицы узнали потрясающую новость – 33-летняя Рианна беременна первенцем. Знаменитость и ее парень A$AP Rocky ждут ребенка примерно в конце весны – начале лета. Поэтому пока у звезды есть достаточно времени, чтобы порадовать фанов своими стильными образами.

На этот раз ей удалось разорвать шаблонное мышление об интересном положении. Рианна на своем примере показала, как оставаться сексуальной и не изменять своему стилю даже в такой трогательный период.

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Беременная Рианна показала сексуальный образ
Беременная Рианна показала сексуальный образ / Фото: instagram.com/diggzy/

Папарацци засняли РиРи на парковке. Новые снимки молниеносно разлетелись в Сети, ведь не каждый день увидишь такую дерзкую будущую маму.

Беременная Рианна показала сексуальный образ
Беременная Рианна показала сексуальный образ / Фото: instagram.com/rihstann/

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Рианна в соблазнительном total black образе из трендовых в этом сезоне легинсов со штрипками и понемногу теряющем актуальность топе со шнуровкой выглядела фантастично. Дополнила лук певица лодочками, балаклавой и пуховиком. Длинные украшения акцентировали внимание на живот.

Пусть каждая беременная девушка будет настолько же уверена в своей неотразимости, как певица.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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