Хотите одеваться, как "Эмили в Париже"? – ловите инструкцию

Сериал "Эмили в Париже" начал сотрудничать с турецким брендом одежды / Фото: Коллаж: Сегодня

Любимый сериал миллионов девушек снова возвращается, поэтому предлагаем вспомнить первый сезон. А теперь еще новости покруче – мы сможем одеваться, как неповторимая героиня комедийной драмы Netflix.

Создатели ультра-кокетливого и яркого сериала "Эмили в Париже" выпустили свою первую в мире коллекцию в сотрудничестве с турецким брендом My Beachy Sid. Настоящие фанаты смогут подражать смелому стилю главных героев.

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Продюсер и создатель сериала Даррен Стар в интервью Vogue рассказал:

Стиль Эмили многогранный и с чувством юмора. Она заинтересована поддержанием своей индивидуальности.

Теперь мы сможем одеваться, как героини сериала "Эмили в Париже" / Фото: Инстаграм

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Коллаборация захватывает декадансным стилем и легкостью и предназначена для самоуверенной женщины, которая ценит французский шарм и романтичный стиль.

Сериал "Эмили в Париже" начал сотрудничать с турецким брендом одежды / Фото: Инстаграм

Сюжетная линия второго сезона представила нам возможность органического партнерства с My Beachy Side, чья коллекция отражает расслабленный гламур и жизнерадостность юга Франции. Сезон выражает совершенно другой взгляд на наших персонажей. Каким бы ярким и радостным ни был ассортимент одежды, капсула включает в себя социально ответственный компонент. Турецкий лейбл My Beachy Side – это безотходный бренд, которым руководят женщины-ремесленницы, имеющие неограниченный доступ к экономическим материалам. Основательница бренда пляжной моды, американка с турецкими корнями Гамзе Атес говорит, что ее коллеги "настоящие мастера".

От вязаных крючком бюстгальтеров в морском стиле до макси-юбок с бахромой цвета океана – каждое изделие в коллекции связано вручную или крючком, олицетворяя залитое солнцем лето на юге Франции. Среди безупречных вещей – универсальное платье Poisson, тщательно сшитое вручную с использованием морских мотивов, комбинезон L’eau – восхитительно скромный слитный костюм морячки, идеально подходящий для приключений на берегу.

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Новая коллекция My Beachy Sid / Фото: Инстаграм

Платье My Beachy Sid за $635 (17 310 грн) / Фото: Инстаграм

Платье My Beachy Sid за $389 (10 604 грн) / Фото: Инстаграм

Купальник My Beachy Sid за $175 (4 770 грн) / Фото: Инстаграм

Коллекцию можно купить на сайте My Beachy Side.

Также не пропустите коллекцию косметики Lancôme, посвященную сериалу "Эмили в Париже".