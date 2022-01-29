Обувь, на которую мы заслужили: мюли Бейонсе для Adidas

Бейонсе создала новую модель кроссовок для Adidas / Фото: instagram.com/beyonce, adidas.com, Коллаж: Сегодня

Бейонсе и Adidas выпустили очередную коллекцию одежды, в этот раз которая посвящена Дню Святого Валентина 2022.

Капсула под названием IVY HEART представлена в основном бежевых и алых оттенках. Изюминкой же коллекции стала пара обуви – мюли.

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Суть в том, что их певица и дизайнеры бренда создали на основе классических кроссовок adidas Originals.

Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com

Модель IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" поступит в продажу в ближайшие дни. Ее стоимость составит 150 долларов.

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Обувь имеет характерный заостренный носок для мюль, а верх отсылает к кроссовкам: классические полоски, резиновая вставка и шнурки.

Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com

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