Обучение онлайн: бесплатные программы для дошкольников – ссылки

Онлайн-уроки для дошкольников / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине идет война. Мы пытаемся выжить в этой страшной реальности и увозим детей подальше от боевых действий. Чтобы поддержать малышей и занять их делом, команда Mr.Leader запустила Всеукраинский первый детский сад онлайн.

Активисты бесплатно дают доступ всем желающим. Вы сможете хоть как-то развлечь детей, а также они получат полезные знания.

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Именно сегодня это очень важно, так как привести свои эмоции в более-менее приближенное к нормальному состоянию можно, если отвлечься на обыденные и интересные вещи.

Чтобы подключиться к платформе, переходите в Telegram-канал или регистрируйтесь на сайте по ссылке.

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Помните, нам осталось всего немного, чтобы пережить все невзгоды и страдания.

Все буде Україна!

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