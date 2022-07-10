Образ дня: 64-летняя Шэрон Стоун на кутюрном шоу Dolce & Gabbana (фото)

Шэрон Стоун на показе Dolce & Gabbana / Фото: dolcegabbana.com

Десять лет назад – после целых 27 лет работы над линией одежды прет-а-порте – Доменико Дольче и Стефано Габбана представили свою коллекцию от-кутюр Alta Moda с 73 изысканными образами, от расписанных вручную шелковых платьев до усыпанных розами повязок из органзы.

Основная цель дизайнеров – прославить итальянское мастерство во всех его проявлениях.

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В честь десятой годовщины запуска кутюрной линии Dolce & Gabbana, Доменико и Стефано устроили драматическое шоу в Сиракузах на Сицилии. Знаменитости, среди которых Мэрайя Кэри, Хайди Клум, Дрю Бэрримор и Хелен Миррен блистали в шикарных образах.

Дрю Бэрримор, Мэрайя Кэри, Шэрон Стоун и Хелен Миррен / Фото: dolcegabbana.com

Наше же внимание привлекла несравненная Шэрон Стоун. Актриса прибыла на красную дорожку перед показом в эффектном наряде, состоящем из корсетного топа-бюстье выполненном из золтой ткани с россыпью камней и бирюзовых брюках с длинным шлейфом с цветочным принтом. Дополнила образ Шэрон золотыми туфлями-лодочками и украшениями Dolce & Gabbana.

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Шэрон Стоун / Фото: dolcegabbana.com

64-летняя звезда веселилась с голливудскими актрисами, снимала селфи и постила шутливые видео в свой Instagram.

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