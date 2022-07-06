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Ким Кардашьян, Николь Кидман, россиянки Земфира и Рената Литвинова: чем ошеломил показ Balenciaga (фото, видео)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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6 июля, 18:20
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В Париже проходит Неделя высокой моды. Свою коллекцию представил и грузинский дизайнер Демна Гвасалия для французского дома моды. Смотрите потрясающие образы знаменитостей, которые прошлись по подиуму
Balenciaga Couture Fall 2022
Balenciaga Couture Fall 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Мода – одна из самых непостоянных вещей в мире. Это доказывает и грузинский дизайнер Демна Гвасалия. Креативный директор Balenciaga представил новую кутюрную коллекцию на Неделе моды в Париже.

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Главной изюминкой шоу стало появление на подиуме Николь Кидман в платье-металлик. Рыжеволосая голливудская актриса давно является поклонницей бренда. В 2006-м звезда выбрала наряды бренда для самых важных мероприятий – красной дорожки церемонии "Оскар" и своей свадьбы с Китом Урбаном.

Николь Кидман
Николь Кидман / Фото: Balenciaga

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На подиуме появилась в качестве модели Ким Кардашьян. Похоже Демне таки удалось уговорить звезду впервые принять участие в показе. Также в шоу приняли участие Дуа Липа, Белла Хадид и Наоми Кэмпбелл. Сама коллекция вдохновлена архивами модного дома Balenciaga.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Balenciaga

Дуа Липа
Дуа Липа / Фото: Balenciaga

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Белла Хадид
Белла Хадид / Фото: Balenciaga

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Фото: Balenciaga

Одним из неожиданных и неприятных моментов шоу стало появление на подиуме Ренаты Литвиновой.

Рената Литвинова
Рената Литвинова / Фото: Balenciaga

Ее партнерша Земфира восседала в качестве почетного гостя в первом ряду показа. Судя по всему, дружба между артистками и Демной только крепнет.

Земфира на показе Balenciaga
Земфира на показе Balenciaga / Фото: Сегодня

В марте Balenciaga посвятили показ Украине и военному вторжению РФ. Сегодня – российские артисты принимают участие в кутюрном шоу. Браво, Демна?

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
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