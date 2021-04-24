Обнаженка и убийства: смотрим новый клип MARUV Call 911, который фанаты назвали лучшим

Певица выпустила клип на трек, который записала вместе с румынским композитором и диджеем Sickotoy

Певица MARUV презентовала свой новый клип. Видео к треку Call 911 получилось очень интригующим и впечатляющим, даже несмотря на привычные полуобнаженные тела, которых в каждом ролике певицы предостаточно.

В клипе, опубликованном в YouTube-канале артистки, показана история, скорее, насилия, которая заканчивается хоть и предсказуемо, но эффектно. Поклонники MARUV уже назвали эту видеоработу одной из лучших, что делала певица.

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"Самое лучшее за период 20-21 годов"

"Тотальный разрыв. Невероятно"

"Клип смотрится на одном дыхании! Очень качественный! "Веет" западом! Даже без всех ритмичных движений, мне кажется этот клип можно назвать лучшим клипом MARUV!"

"Клип класс, особенно концовочка"

"И клип, и песня огонь"

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Скриншот: instagram.com/maruvofficial

Ранее певица скандальная Maruv похвасталась попаданием в книгу о "великолепных украинках".