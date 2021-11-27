Нужно ли вакцинировать детей от COVID-19 – ответил доктор Комаровский

Почему нужно вакцинировать детей / Фото: Коллаж: Сегодня

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский в студии программы "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканале "Украина 24" ответил на вопросы украинцев касательно вакцинации.

Одним из самых важных стал вопрос о вакцинации детей и стоит ли ее проводить. Доктор назвал два важных фактора, которые влияют на важность детской вакцинации.

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Врач отметил, что вероятность того, что ребенок умрет от коронавирусной инфекции достаточно низка. По его словам, за все время пандемии от COVID-19 умерло несколько десятков детей. Хотя дети болеют достаточно массово, в основном вирус не несет опасности их жизням.

Но, врач обратил внимание, что именно в организме детей вирус мутирует. Дело в том, что ребенок переносит вирус значительно легче чем взрослый, а организм не вырабатывает достаточное количество антител. В следствии это и вызывает мутацию вируса.

Также Комаровский назвал и второй важный фактор необходимости вакцинации детей.

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Дети активно заражают взрослых. А в стране, где более 50% бабушек не вакцинированы… Поэтому вакцинировать детей нужно.

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