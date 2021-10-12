Нужно ли удалять аденоиды ребенку – мнение доктора Комаровского

Если ребенок может дышать носом и высыпается, то аденоиды не нужно удалять / Фото: Коллаж: Сегодня

Осенью родители часто задают врачу-педиатру такой вопрос: "Если у ребенка увеличились аденоиды, их нужно лечить или удалять?" Кандидат медицинских наук ответил в рубрике "Запитай у Комаровского" в программе "Ранок з Україною" на канале "Україна", как нужно поступить.

Как лесить аденоиды у ребенка, если увеличились?

Когда у ребенка увеличиваются аденоиды, родители тут же бьют тревогу. В ход идут разные варианты лечения.

Реклама

Способы лечения аденоидов в виде таблеток и прогревания – это реализация нашего ментального принципа "треба щось робити", – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – На самом деле никаких консервативных методов лечения аденоидов не существует. Аденоиды можно либо удалить, либо оставить в покое.

По словам врача-педиатра высшей категории, есть определенные факторы окружающей среды, которые принципиально влияют на рост аденоидной ткани.

А почему увеличиваются аденоиды у детей?

Это сухой и теплый воздух, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, злоупотребление сладким.

Считается, что аденоиды активно растут у ребенка до 6-8-летнего возраста. После чего начинают уменьшаться, – объяснил ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – К подростковому возрасту они практически исчезают. Если ребенок может дышать носом и высыпается, то на аденоиды можно не обращать внимания.

Но что нужно непременно сделать, чтобы замедлить рост аденоидной ткани и дождаться спасительного возраста 6-8 лет?

Реклама

Как замедлить рост аденоидов

Родителям стоит учесть следующие условия для ребенка: чистая и прохладная спальня, теплая пижама, температура в помещении не выше 20°C и влажность воздуха 40-60%.

.

Чистая и прохладная спальня, температура в помещении не выше 20°C помогут избежать проблем с аденоидами / Фото: freepik.com

Все вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Реклама

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также ранее мы писали, как измерить давление гипертоникам.