Как правильно измерять давление гипертоникам – 5 правил от Евгения Комаровского

Доктор Комаровский советует измерять давление через 30 минут после пробуждения, и учесть ряд нюансов – об этом педиатр рассказал в программе "Ранок з Україною"

Чтобы правильно измерять давление, гипертоникам важно учесть ряд правил / Фото: Коллаж: Сегодня

Гипертоникам, страдающим от высокого давления, не нужно напоминать, как важно следить за давлением. Но оказалось, что они его не всегда правильно измеряют. Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" назвал те правила, которых нужно обязательно придерживаться.

Как же измерить давление самому правильно?

Евгений Комаровский рассказал, как правильно измерять артериальное давление.

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Первое правило, измерять давление нужно через 30 минут после того, как вы проснулись. Второе правило, за полчаса до измерения не прыгать, не бегать, не кричать, не истерить и не смотреть ужасы по телевизору. Третье правило касается приема пищи, то за полчаса до измерения желательно не есть и не пить. Четвертое правило. Не накладывайте манжету на одежду. Нужно снять то, что мешает, и надеть ее на голую руку. Пятое правило – желательно записывать результаты.

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И помните, что полный мочевой пузырь способен на 10-15 мм повысить ваше артериальное давление.

Если результаты измерения сильно отличаются, они очень высокие, это продолжается более 1-2 дней подряд, отправляйтесь к доктору, – посоветовал доктор Комаровский. – Значит, нужно изменить схему лечения, а таких вариантов огромное количество.

По словам ведущего рубрики "Запитай у Комаровського", у семейных врачей есть эффективные протоколы лечения.

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Что делать, если показатели артериального давления разные?

Они, то есть протоколы лечения, расписаны на тот случай, если предложенная схема лечения не дает нужного результата.

Если цифры артериального давления не стабильные, это не значит, что ситуация безнадежная, – сказал кандидат медицинских наук. – Это говорит о том, что вашему врачу пришло время применить другую альтернативную схему лечения.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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