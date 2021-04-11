Новолуние 12 апреля: что нельзя делать на молодой месяц в Овне

В новолуние можно мечтать, строить планы и загадывать желания, но действовать еще рано

В понедельник, 12 апреля, состоится очередное весеннее новолуние в 2021 году. Чем примечателен этот день, какие особенности и опасности таит в себе, чем можно заниматься, а что ни в коем случае нельзя делать в эту фазу Луны, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

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Итак, 12 апреля, в День космонавтики, рано утром в 5:31 по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 29-го и 1-го лунного дня под знаком Овна.

Новолуние, с точки зрения астрономии, представляет собой фазу Луны, когда она располагается между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними. Во время новолуния спутник Земли не виден на небе.

Но вот для астрологов новолуние – очень значимый период. Особенно это касается новой фазы Луны в Овне, поскольку это первый знак в зодиакальном кругу. Так что в этот раз новолуние открывает новый отсчет не только лунного месяца, но и года. Это важный момент, когда можно планировать свою жизнь на грядущий цикл – месяц и год в целом. А еще это благоприятный период для накопления сил на новые свершения и важные дела.

Новолуние 12 апреля / Фото: Pexels

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Особенности новолуния 12 апреля

Новолуние, наступающее в знаке Овна, способно серьезно повлиять на жизнь и самочувствие людей. Этот знак действует на людей с повышенной импульсивностью и опрометчивостью.

Под влиянием Овна люди склонны к конфликтам, эмоциональному выяснению отношений, грубости и резкости. А потому в такие дни желательно не выполнять важных дел, а также сложную или требующую напряжения работу. Лучше всего посвятить время спокойному отдыху.

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Что нельзя делать во время новолуния 12 апреля

Луна в Овне способствует стремительному решению накопившихся проблем, освобождению от того, что мешало жить.

Повышенная эмоциональность может привести к необдуманным решениям и резким действиям, о которых впоследствии можно пожалеть.

Желательно освободить себя на этот период от тяжелых физических нагрузок.

В день новолуния лучше воздержаться от любых начинаний. Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать спустя пару дней.

Также на новолуние не стоит пребывать в унынии, скандалить, желать кому-то зла, потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

В период новолуния можно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день.

Если во время новолуния вы попробуете избавиться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.

Благоприятно в новолуние заниматься творчеством и самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы и создать шедевр искусства.

Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.

В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

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