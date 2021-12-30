Новогодние травмы от петард – как пользоваться пиротехникой и что делать при ожоге

При ожоге от петарды и травмах от другой новогодней пиротехники при необходимости - езжайте в больницу / Фото: Коллаж: Сегодня
Петарды, бенгальские огни, фейерверки и другая пиротехника в Новый год приносит не только радость, но и травмы. Чаще всего дети и взрослые получают ожоги и скорее спешат намазать поврежденную кожу маслом или приложить снег, чего категорически делать нельзя! Как избежать травм от пиротехники и что делать, если неприятность все же произошла, – разбираемся с экспертами.
Вспомните, как пользоваться пиротехникой правильно
Увы, довольно часто пиротехника взрывается в руках или сразу не взрывается, и тогда человек наклоняется к петарде посмотреть, в чем же дело. Не делайте так – вы рискуете повредить глаза. Также горящие элементы могут попасть на кожу, вызывая ожоги – как легкие, так и довольно тяжелые, особенно если "начинка" от фейерверка попала на обнаженную кожу и вообще под одежду.
Ожог можно получить от прогоревшего бенгальского огня, от пламени горящих свечей, загоревшейся елочной гирлянды. Центр общественного здоровья Минздрава советует не украшать елку легковоспламеняющимися игрушками, а само дерево размещать подальше от отопительных приборов и не допускать присутствия очагов открытого огня рядом с ним.
Что делать при ожоге от петард и другой пиротехники?
Как отмечает врач-дерматовенеролог высшей категории с 20-летним опытом работы Роман Артюхов, несмотря на кажущуюся примитивность такого метода, примочки – лучшее средство, которое дает буквально моментальное облегчение.
Что нужно для примочки:
- Раствор 1%-й борной кислоты – его легко готовить из порошка борной кислоты, который продается в аптеках без рецепта. Или берем черный чай обычной крепости (без добавок). Вам понадобится 1-1,5 литра такого раствора, который обязательно должен быть холодным.
- Бинт, марля или кусок простыни: марлю или бинт нужно сложить минимум в 2 слоя, а лучше – в 4, простыню – в 2 слоя.
Можно ли мазать ожоги маслом или кремом?
Нет, используйте лучше средства на водной основе, жирные компоненты создадут на месте ожога пленку, которая еще больше способствует болезненности и усиливает степень ожога. Если боль сильно беспокоит, следует принять анальгетик. Противоожоговые жирные или маслянистые средства можно применять лишь на 2-3 день после получения травмы.
Чего нельзя делать при ожогах?
А если пострадали глаза от дыма или пробки шампанского?
Травма глаза, в который попадает пробка от открываемого шампанского, увы, не редкость. Поэтому не направляйте бутылку на людей и не подставляйте лицо, если открываете праздничный напиток. При сильном ударе пробкой в глаз можно травмировать хрусталик, получить отслоение сетчатки и в итоге потерять зрение.
Часто в новогодние праздники глаза страдают от окалин бенгальских огней или дыма от петард. Главное при травме глаза – не лезть в него руками, не тереть его, не промывать. Прикройте поврежденный глаз чистой тканью и немедленно отправляйтесь в травмпункт!
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